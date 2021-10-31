حسن القلا: سنعالج كل مريض سكر بشكل منفرد في المدينة الطبية

خلال مؤتمر التطوير العقاري –مستقبل التنمية العمرانية في مصر- الذي نظمته شركة "المال.جي.تي.إم".

قال حسن القلا ، رئيس شركة المصريين للرعاية الصحية، إنه سيتم إجراء تحاليل منفصلة لكل مريض سكر داخل المدينة الطبية الجديدة، لمعرفة سبب الإصابة، مؤكدًا أنه سيتم علاج كل مريض بشكل منفرد.

وانطلقت فعاليات مؤتمر «المال.جى.تى.إم» العقارى الخامس بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت عنوان «مستقبل التنمية العمرانية فى مصر»، وسط حضور مسئولى كبرى شركات التطوير العقارى، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم.

ويشهد المؤتمر نقاشًا متبادلًا ما بين الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى والخدمى، حول مناخ الاستثمار العقارى فى المرحلة الراهنة، وفرص التطور فى عدة مناطق حيوية فى مصر على غرار المدن العمرانية الجديدة، ومنطقتى شرق وغرب القاهرة، بخلاف المشروعات الشاطئية والساحلية.

ويتضمن المؤتمر عقد جلسة متخصصة عن التطور فى المدن العمرانية الجديدة، والتى تشهد زخمًا لافتًا من شركات التطوير العقارى لإنشاء مشروعات بها، لمناقشة قدرة تلك المدن على مواصلة جذب مزيد من المطورين، وكيفية نجاح الشركات فى التسويق الجيد لمشروعاتها سواء بآجال السداد الطويلة أو التنافسية.

وتضم قائمة متحدثى تلك الجلسة كلا من المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والنائب طارق شكرى رئيس شركة عربية القابضة ورئيس غرفة التطوير العقارى، والمهندس أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، والمهندس أحمد طه منصور رئيس شركة كاسيل للتطوير العمرانى، والمهندس هشام الدناصورى الرئيس التنفيذى لشركة جميرا إيجيبت للتنمية العمرانية، ومحمد جلال الرئيس التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ويقوم بإدارتها حازم شريف رئيس تحرير المال.