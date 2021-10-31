حسن القلا: رأس مال مدينة الطب 21 مليار جنيه

قال حسن القلا، رئيس شركة المصريين للرعاية الصحية، إن رأس مال مدينة الطب بلغ 21 مليار جنيه.

وأضاف القلا، في تصريح خاص لـ”المال” على هامش مؤتمر التطوير العقاري الخامس، اليوم الأحد، أن مساحة المدينة 140 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم البناء على 3 مراحل وتستغرق سبع سنوات.

وأوضح أن كل مرحلة تتم كل جزئين، مضيفًا أن شركة «HKS» الأمريكية تولت تصميم المشروع بالكامل.

وأشار إلى أن سعة مدينة الطب تبلغ 450 سريرًا، لافتًا إلى حساب نسبة التضخم في دراسة الجدوى للمشروع.

وألمح إلى عدم التوسع في طلب القروض، مؤكدًا أنه يتم طلب التمويل في حالة نفاذ الأموال الموجودة.

وانطلقت فعاليات مؤتمر «المال.جى.تى.إم» العقارى الخامس بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت عنوان «مستقبل التنمية العمرانية فى مصر»، وسط حضور مسئولى كبرى شركات التطوير العقارى، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم.

ويشهد المؤتمر نقاشًا متبادلًا ما بين الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى والخدمى، حول مناخ الاستثمار العقارى فى المرحلة الراهنة، وفرص التطور فى عدة مناطق حيوية فى مصر على غرار المدن العمرانية الجديدة، ومنطقتى شرق وغرب القاهرة، بخلاف المشروعات الشاطئية والساحلية.

ويتضمن المؤتمر عقد جلسة متخصصة عن التطور فى المدن العمرانية الجديدة، والتى تشهد زخمًا لافتًا من شركات التطوير العقارى لإنشاء مشروعات بها، لمناقشة قدرة تلك المدن على مواصلة جذب مزيد من المطورين، وكيفية نجاح الشركات فى التسويق الجيد لمشروعاتها سواء بآجال السداد الطويلة أو التنافسية.

وتضم قائمة متحدثى تلك الجلسة كلا من المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والنائب طارق شكرى رئيس شركة عربية القابضة ورئيس غرفة التطوير العقارى، والمهندس أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، والمهندس أحمد طه منصور رئيس شركة كاسيل للتطوير العمرانى، والمهندس هشام الدناصورى الرئيس التنفيذى لشركة جميرا إيجيبت للتنمية العمرانية، ومحمد جلال الرئيس التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ويقوم بإدارتها حازم شريف رئيس تحرير المال.