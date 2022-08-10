حسن الشافعي يعود بأغنية جديدة تجمع نانسي عجرم ومروان بابلو لأول مرة

كشف الموزع الموسيقي حسن الشافعي الذي غاب عن الساحة الفنية والموسيقية لفترة طويلة عن عمل فني جديد انتهى منه من خلال حسابه الرسمي ” انستجرام” ، وهو عبارة عن أغنية دويتو بين النجمة اللبنانية نانسي عجرم ومطرب الراب الشهير مروان بابلو بعنوان” عيشها بعافية”.

حيث أعلن الشافعي عبر حسابه انستجرام أنه قام بإرسال الأغنية للاثنين نانسي وبابلو وجاءه الرد أنها أغنية ” حلوة جدا ومش عادية ” ، وقام الشافعي بنشر صور للرسائل المتبادلة بينه وبينهما عبر تطبيق ” واتساب “.

الأغنية تجمع نانسي وبابلو لأول مرة فنيا ، بالإضافة إلى أنها تعيد الدويتوهات للساحة الغنائية مرة ثانية بعد فترة طويلة لم تقدم فيها هذه النوعية من الأغنيات ، وكذلك تعيد الموزع الموسيقي حسن الشافعي للساحة الموسيقية بعد غياب طويل.

يذكر أن آخر أغنيات نانسي عجرم كانت بعنوان :” صحصح ” وقدمتها مع مارشيملو وحققت مشاهدات كبيرة بمنصة يوتيوب ، كما قدم مروان بابلو أغنية مؤخرا بعنوان” الحلال” أيضا.