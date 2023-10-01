حسن الرداد يشارك جمهوره لقطة من فيلمه الجديد «بلموندو»

قرر النجم حسن الرداد مشاركة جمهوره لأول مرة من خلال بث مباشر يقوم به بتطبيق ” تيك توك” الشهير مساء اليوم ، ويظهر فيه لأول مرة بشخصية فيلمه السينمائي القادم ” بلموندو ” .

وعلق حسن الرداد عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” قائلا : أنّ هذا البث المباشر سيكون جزءًا من تصوير فيلمه الجديد بلموندو، فسيقرأ كل تعليقات جمهوره، ويضمها ضمن الأحداث، قائلًا: “مين عاوز يطلع معايا في فيلم بلموندو، عامل لكم فكرة محصلتش قبل كده”.

وأضاف حسن الرداد بمقطع فيديو قام بنشره اليوم عبر حسابه الرسمي ” عندي لقطة مهمة جدًا في الفيلم، وهي عبارة عن لايف ضمن أحداث الفيلم، يعني كل الناس اللي هتشارك معايا في اللايف، هتبقى طالعة معايا في الفيلم، وكل التعليقات هقرأها بشخصية بلموندو”.

فيلم بلموندو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرين، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول «بلموندو» الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته ليدخل في صراع معها، إذ تحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.