حسن الرداد يرد على شائعة حمل إيمي سمير غانم بكلمات غامضة

استضاف برنامج إي تي بالعربي النجم حسن الرداد الساعات الأخيرة، وذلك على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية والذي يتواجد فيه الرداد حاليا بمدينة جدة بالسعودية .

ورد حسن الرداد على سؤال خاص بحقيقة حمل زوجته النجمة إيمي سمير غانم فقال بكلمات مقتضبة غامضة “ربنا يسهل”.

وترددت هذه الشائعة خلال الفترة الماضية عنها، خاصة بعد ظهورها في العرض الخاص لفيلم “تحت تهديد السلاح” بطولة حسن الرداد بمصر وهي تخفي بطنها بحقيبتها.

من ناحية أخرى، حقق فيلم تحت تهديد السلاح نجاحا كبيرا بمصر والوطن العربي في فترة قصيرة، وتصدر إيرادات دور العرض السينمائي بمصر والسعودية أيضا، إخراج محمد حماقي ويشارك في بطولته مي عمر وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد.