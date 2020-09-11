حسن الرداد وأمينة خليل وأحمد السبكي يشاهدون «توأم روحي» مع الجمهور بسيتي ستارز (صور)

حرص الفنان حسن الرداد، على الترويج لأحدث أفلامه «توأم روحي»، بسينما سيتي ستارز منذ ساعات قليلة.

وتوجه الرداد وأمينة خليل والمخرج عثمان أبولبن والمنتج أحمد السبكي، لمتابعة بعض عروض الفيلم وسط الجمهور بإحدى السينمات سيتي ستارز.

وحرص الرداد على التعرف على رأي الجمهور في الفيلم، حيث قامت السينما بوقف عرض الفيلم ليدخل الرداد ويسأل الجمهور عن رأيهم بالعمل ويغادر سريعًا.

وتعد هذه الزيارة الثالثة لفريق العمل بالمحافظات، بعد زيارتهم للإسكندرية وطنطا الأسبوع الماضي.

وحقق الفيلم ما يقرب من 6 ملايين جنيه منذ بداية عرضه حتى الآن، بعد طرحه مؤخرا بالسينمات.

ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وبيومي فؤاد وتأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن.