حسن الرداد للإعلامي مصطفى الآغا: أتعامل مع زوجتي كطفلة بعمر 4 سنوات

حل النجم حسن الرداد ضيفا الساعات الماضية في برنامج ” صدى الملاعب” الذي يقدمه الاعلامي مصطفى الآغا عبر شاشة ام بي سي 1 .

وكشف الرداد عن أنه يتعامل مع زوجته النجمة ايمي سمير غانم كالطفلة بعمر 4 سنوات حتى الآن ، موضحا أن كل زوجين تحدث بينهما مشاكل لكن يجب أن يفهم الزوج كيف تسير الحياة بينهما ويتفهم عيوب شريكه وعيوبك لاستمرار الحياة .

وأشار الى أنه ينوي تسمية أبنائه في المستقبل بشكل معين ، حينما سأله الآغا عن ذلك قائلا ” لو جالك ولد أو بنت هاتسميهم ايه” ، فقال : هاسميه باسم أخويا الله يرحمه فادي ” ولو كانت بنت هاسميها باسم أمي ” فادية” .

من ناحية أخرى حقق حسن الرداد نجاحا كبيرا بفيلمه السينمائي الجديد ” تحت تهديد السلاح” الذي طرح بدور العرض السينمائي مؤخرا بمصر والسعودية ، وشارك في بطولته مي عمر ، شيرين رضا ، اخراج محمد عبد الرحمن حماقي .