حسن الرداد عقب طرحه برومو «تحت تهديد السلاح»: فيلم الإثارة والكوميديا (فيديو)

طرح مساء اليوم النجم حسن الرداد برومو تشويقي لفيلمه السينمائي الجديد «تحت تهديد السلاح» الذي يعود به للسينما المصرية بعد آخر عمل قدمه منذ سنتين «توأم روحي».

وقام الرداد بالتعليق على برومو الفيلم عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” فقال : “ويبقى كل أوقاتك مع من تحب هي أجمل الذكريات استعدوا لرحلة من الرومانسية بين خالد وجيهان بفيلم الإثارة والكوميديا تحت تهديد السلاح 3 نوفمبر بجميع صالات السينما”.

تحت تهديد السلاح يشارك فى بطولتة بجانب حسن الرداد، عائشة بن أحمد ، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.