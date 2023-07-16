حسن الرداد بشكل مقنع ببوستر فيلمه الجديد «بلوموندو»

كشفت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد ” بلوموندو ” عن البوستر التشويقي له مساء اليوم ، ويقوم ببطولته النجم حسن الرداد تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.
كما انتهى حسن الرداد من تسجيل أغنية جديدة ليتم طرحها تزامنا مع أحداث الفيلم بعنوان”ضرب ضرب”، تأليف وتلحين وتوزيع موسيقي موزو وتايسون.
يذكر آخر أعمال حسن الرداد السينمائية فيلم “تحت تهديد السلاح”، وشاركه البطولة كل من الفنانة مي عمر والفنانة شيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد تأليف أيمن بهجت قمر واخراج محمد عبد الرحمن حماقي.
وقدم الرداد أيضا مسلسل إذاعي بموسم رمضان هذا العام ” رأس رجاء وصالح ” ، وشاركته بطولته زوجته النجمة ايمي سمير غانم وبيومي فؤاد ، واخراج صفي الدين حسن .