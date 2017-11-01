حسن الرداد: أعود للسينما بـ3 أفلام دفعة واحدة

أعود للدراما في رمضان 2018 ولا صحة لوجود خلافات بيني وفيفي عبده عودة خالد يوسف للسينما مكسب كبير للسينما ولنا كفنانينحوار – أحمد حمدييعود النجم حسن الرداد للسينما بعد غياب بفيلمه الجديد "عقدة الخواجة" ويتعاون فيه مع المخرج الشاب بيتر ميمي، مؤكدا أنه لم يقلق من العمل معه أبدا، كما يكشف أنه

أعود للدراما في رمضان 2018 ولا صحة لوجود خلافات بيني وفيفي عبده

عودة خالد يوسف للسينما مكسب كبير للسينما ولنا كفنانين



حوار – أحمد حمدي

يعود النجم حسن الرداد للسينما بعد غياب بفيلمه الجديد “عقدة الخواجة” ويتعاون فيه مع المخرج الشاب بيتر ميمي، مؤكدا أنه لم يقلق من العمل معه أبدا، كما يكشف أنه قام بالتحضير لـ 3 أفلام سينمائية دفعة واحدة مؤخرا، وسيتم طرحها تباعا، وذلك حتى لا يغيب عن السينما فترة طويلة مرة أخرى، كما يكشف أنه يستعد لخوض موسم رمضان 2018 بمسلسل جديد “عزمي واشجان” مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، مؤكدا أن اسم العمل لم يوقعه في خلاف بينه وبين الفنانة فيفي عبده كما تردد الأيام الماضية.

في حواره لـ ” المال ” يكشف الرداد عن كواليس فيلمه السينمائي الجديد “عقدة الخواجة” والعمل مع المخرج السينمائي خالد يوسف في فليمه الجديد” كارما ” ، وعودته للدراما التليفزيونية في رمضان 2018 ، ورايه في حال السينما مؤخرا بعد نجاح افلام النجوم احمد السقا واحمد حلمي واحمد عز وتحقيقهم ايرادات مرتفعة .

التقينا النجم حسن الرداد وتحدثنا معه عن امور كثيرة في الفن والحياة وبدا كلامه فقال : استعد للعودة للدراما في موسم رمضان 2018 بعد توقف مسلسلي مع المنتج ايهاب طلعت رمضان الماضي ، واجهز حاليا لمسلسلي الجديد “عزمي واشجان ” وهو الاسم الذي استقررنا عليه حتى الان ، وتشاركني فيه البطولة زوجتي ايمي سمير غانم بعد نجاحنا سويا في مسلسل “قلب ميت” منذ سنوات .

ونفى الرداد وقوع اي ازمة بينه وبين الفنانة فيفي عبده بسبب اسم مسلسله الجديد “عزمي واشجان” لاسيما انه مشابه للشخصيتين اللتين قدمتاهما مع الفنان كمال ابو رية منذ سنوات بعنوان طائر الحب، مؤكدا انه بمجرد عودته من العمرة مؤخرا مع زوجته الفنانة ايمي سمير غانم التقيا بفيفي عبده ودارت بينهما مواقف كوميدية ، ولم يشعر انها غاضبة من اسم المسلسل الجديد له ابدا ، بل اخذت الامر على محمل الصدفة والضحك فقط.

وعن تعاونه الفني مع المخرج السينمائي خالد يوسف كما تردد مؤخرا قال : عودة خالد يوسف للسينما بعد 6 سنوات في حد ذاته اضافة كبيرة للسينما ولنا كفنانين ، مشيرا الى انه اول من عرفه بالجمهور كوجه شاب جديد في فيلم “خيانة مشروعة “منذ سنوات مع الفنان هاني سلامة ، بالاضافة الى انه شارك معه في اخر افلامه السينمائية قبل توقفه عن العمل فيها فيلم “كف القمر” الذي شارك فيه الراحل خالد صالح ايضا ، مهنئا اياه على العودة الحميدة للسينما ، و مؤكدا انه لو طلب منه ان يشارك معه في فيلمه السينمائي الجديد كضيف شرف فليس لديه مانع في ذلك ابدا.

وقال ايضا : انه يلحظ وجود انتعاشة حقيقية في السينما الفترة الاخيرة ، و لاسيما بعد عودة نجوم السينما الشباب مثل احمد السقا بفيلمه الاخير” هروب اضطراري” ، واحمد حلمي بفيلم” لف ودوران” ، واحمد عز بفيلم “الخلية” ، ونجاح الثلاثة نجوم وتحقيقهم اعلى ايرادات في السينما ، مؤكدا ان الجمهور اصبح يقبل على مشاهدة الافلام بصورة افضل من السنين السابقة خاصة مع تدهور الاوضاع الاقتصادية والامن فكل ذلك يؤثر بشكل مباشر على حال السينما والفن ودور العرض السينمائي ، لكن نجاح الافلام الثلاثة لهؤلاء النجوم يؤكد ان الجمهور اصبح يرغب في الذهاب للسينما ، ومقبل عليها ، ويختار الاعمال السينمائية التي تحمل جودة فنية ورقي في الموضوعات والصورة والتكنيك ، وذلك امر شجعني على العودة للسينما مرة اخرى بعد غيابي عنها

وكشف الرداد انه يقوم حاليا بتصوير فيلمه السينمائي الجديد “عقدة الخواجة” مع المخرج بيتر ميمي ، وهو الفيلم الذي يعود به لجمهور السينما بعد فيلم “البس عشان خارجين” الذي قدمه العام الماضي مع زوجته الفنانة ايمي سمير غانم ، مشيرا الى انه قام بالتحضير لفيلم عقدة الخواجة لفترة طويلة قبل البدء في تصويره.

واكد انه قام بتحضير 3 افلام سينمائية في نفس الوقت بحيث أنه بمجرد الانتهاء من أي منها سيبدأ في تصوير الثاني ثم الثالث ، و ذلك حتى يكون الفارق الزمني بينهم قليلا ، على عكس مافعله بعد فيلمه الاخير “البس عشان خارجين” ، اي انه لايريد ان يطيل مدة غيابه عن السينما مرة اخرى ، مؤكدا ان الافلام الثلاثة سيتم عرضها في السينمات الفترة المقبلة تباعا لان السينما ” وحشاه”. .

واوضح الرداد أنه يرى أن فيلم “عقدة الخواجة” يمثل تجربة فنية ثرية ، وهو من تاليف الثنائي الكوميدي هشام ماجد وشيكو واخراج بيتر ميمي وانتاج احمد السبكي ويضم كوكبة من الفنانين منهم ماجد المصري وهنا الزاهد وحسن حسني وسامية الطرابلسي ، لافتا الى ان الدراما التي يقدمها فيه ستكون جديدة عليه وعلى المشاهدين ايضا في السينما ، منوها ان الفليم كوميدي اجتماعي ويتميز بطابع تشويقي ايضا مختلف عن افلامه السينمائية السابقة. .

ولفت الى انه لم يقلق من العمل مع المخرج الشاب بيتر ميمي في الفيلم في اولى تجاربه الفنية معه لكون الاخير حقق نجاحا ملحوظا مؤخرا مع الفنان امير كرارة في مسلسل “كلبش” ، متوقعا ان تكون صورته مختلفة عن المخرجين الاخرين ، بالاضافة انه هادئ في اللوكيشين ومريح في العمل نفسيا ويستطيع قيادة الممثلين جميعا في التصوير.

ونوه الى انه سعيد باختياره من افضل 100 شخصية مشهورة في الوطن العربي من مجلة فوربس العالمية مؤخرا سواء ممثلين او مطربين واخيتاره في الممثلين رقم 12 اسعده جدا ولم يكن لديه اي معلومات عن هذا الامر مسبقا وفوجئ به.