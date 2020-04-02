حسن الخولي مساعدا لرئيس «مصر للطيران» وأبوالعينين لـ«الخطوط الجوية»

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرار ا اليوم الخميس، بتكليف الطيار حسن أشرف الخولي للعمل مساعدا لرئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وكان حسن أشرف الخولي يشغل منصب رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية.

كما أصدر قرارا بتكليف الطيار عمرو فهمي أبوالعينين للعمل رئيسا لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها.

وكان أبو العنيين يشغل عدة مناصب قيادية من بينها رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصرللطيران، ومدير عام مركز العمليات المتكامل بشركة الخطوط الجويه وكبير طيارى البوينج ٧٧٧.