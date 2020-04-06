حسني عبدربه عن خليفته في الملاعب: يعجني طارق حامد وسعيد بأداء السولية

يرى حسني عبدربه نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق، أن كرة القدم تغيرت كثيرًا عما كانت عليه سابقًا

يرى حسني عبدربه نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق، أن كرة القدم تغيرت كثيرًا عما كانت عليه سابقًا، وأنه ليس هناك لاعب حالي يستطيع القول بأنه خليفته في الملاعب.

وقال حسني عبدربه، خلال تصريحات لقناة الزمالك: «ليس هناك لاعب في مصر يمكنك القول بأنه خليفتي في الملاعب ومنتخب مصر، كرة القدم تغيرت الآن.

وأضاف: «لاعب الوسط يجب أن يهاجم ويدافع بشكل جيد، هذه نوعية نادرة في الملاعب المصرية بالوقت الحالي».

وتابع: «لكن في الوقت الحالي يُعجبني أداء طارق حامد لما يملكه من روح قتالية عالية، وأيضًا عمرو السولية في الأهلي وهو يقدم مستوى مميز في الفترة الماضية وتطور كثيرًا عما كان عليه في الإسماعيلي».