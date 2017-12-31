حسم موقف 8200 بقال تموينى امتنعوا عن سداد التأمين النقدى

الأسبوع الجارى.. خلال اجتماع للنقابة مع الوزيرالمال ـ خاصتسعى النقابة العامة لبقالى التموين، لعقد اجتماع مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الأسبوع الجارى، لبحث موقف %25 من إجمالى البقالين على مستوى الجمهورية، بواقع 8200 بقال، لم يسددوا التأمين النقدى لمقررات البطاقات

الأسبوع الجارى.. خلال اجتماع للنقابة مع الوزير





المال ـ خاص

تسعى النقابة العامة لبقالى التموين، لعقد اجتماع مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الأسبوع الجارى، لبحث موقف %25 من إجمالى البقالين على مستوى الجمهورية، بواقع 8200 بقال، لم يسددوا التأمين النقدى لمقررات البطاقات التموينية.

من جانبه أكد وليد الشيخ، رئيس النقابة لـ«المال»، أن الغرض من الاجتماع هو كيفية استمرار الذين لم يسددوا التأمين النقدى، وليست لديهم سيولة، قائلاً: ليس من المستحب خروج بقالين من المنظومة.

كان عددا كبيرا من البقالين قد امتنعوا عن سداد التأمين، مشترطين الحصول أولا على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الوزارة، وتقدر المستحقات المتأخرة لجميع البقالين على مستوى الجمهورية، بنحو 1 مليار جنيه.

فى سياق متصل، تبدأ شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، غداً الإثنين، تسليم ما يقرب من 24.800 ألف بقال، من أصل 33 ألف على مستوى الجمهورية، المقررات التموينية الخاصة بشهر يناير.

ويشار إلى أن ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى للوزارة قد قال لـ«المال»، نهاية الأسبوع الماضى، إن نحو %75 من البقالين قاموا بسداد التأمين النقدى الخاص بشهر يناير، حسب التوجيه الوزارى 37 لسنة 2017.

وأوضح الشيخ، أنه كان من المفترض استلام المقررات يوم 27 الماضى، واعتذرت الوزارة عن التأخير معلنة تسليمها غداً الإثنين.

من جهته، قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم بداية من يناير، تسليم السلع للملتزمين بالتوجيه الوزارى، يوم 25 كل شهر، للمقررات الخاصة بالشهر التالى.

وأضاف أن سبب التأخير الشهر الماضى، هو قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشراء السلع وتوريدها لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.

ويبلغ قيمة ما دفعه البقالين ما يقرب من 100 مليون جنيه، بواقع 5 – 8 ألاف جنيه، لكل بقال تموينى، حسب المصدر.

يذكر أن التوجيه الوزارى رقم 37 لسنة 2017، الصادر فى 17 ديسمبر، يقضى بأن يسدد البقال %25 من قيمة السلع، بما لا يقل عن 4 آلاف جنيه، مع إمكانية سداد باقى المبلغ على 8 «مرات»، بدلاً من 4، مع تحرير استمارة بالسلع التى يريد الحصول عليها، وتقديمها إلى فروع الجملة، يوم 15 من كل شهر، على أن يتسلمها البقال يوم 27 من كل شهر، واستثنى القرار شهر يونيو من كل عام للجرد السنوى، على تسلم حصصه يوم 1 يوليو.

كما سيقوم البقال بتحصيل هامش الربح المستحق نقداً من المواطنين مباشرة، وفقاً لقائمة السلع، وشريط ماكينة الصرف.

تبلغ عدد البطاقات التموينية نحو 20 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن، يحصل الفرد الواحد المقيد على كل بطاقة نحو 50 جنيهاً شهريا، ويحق له شراء سلع غذائية وغير غذائية من قائمة يصل عددها إلى 60 صنفا، ونوعا ووزنا مختلفا.