حسم المواد الخلافية بمشروع قانون تنمية جنوب مصر

كتبت - ياسمين فواز: حسمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، المواد الخلافية بمشروع قانون الحكومة لتأسيس الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد، تمهيداً لإدراجه بالجلسة العامة. استقرت اللجنة على تغيير مسمى القانون إلى "تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية "،…



كتبت – ياسمين فواز:

حسمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، المواد الخلافية بمشروع قانون الحكومة لتأسيس الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد، تمهيداً لإدراجه بالجلسة العامة.

استقرت اللجنة على تغيير مسمى القانون إلى “تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية “، على أن يكون مقر الهيئة بالقاهرة وليس أسوان.

وأعلن أحمد السجينى، وكيل اللجنة، أنه تم الأخذ بجميع ملاحظات مجلس الدولة، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن اللجنة أوصت ممثلى الحكومة بإضافة فقرة على المادة الخامسة ضمن اللائحة التنفيذية، تضمن تفعيل المراجعة المالية والبرامج كل 3 أشهر، لقياس مدى جدية المشروعات.

وتنص المادة 5 على أن تكون للهيئة موازنة خاصة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، كما يكون لها حساب خاص لدى البنك المركزى، تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف بقرار من مجلس الإدارة، وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء، بما يتفق مع أغراض الهيئة.

وأكد «السجينى» أن تعديل تلك المادة من شأنه القضاء على المخاوف الخاصة بخطورة ترحيل الفائض.

ينص مشروع القانون أيضًا، على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة لتلك التى تحقق عائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل.