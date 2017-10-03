حسم الصراع في لجنتي الصحة والإسكان والمحلية تشتعل

ياسمين فواز:يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة الثانية بدور الانعقاد الثالث، ومن المقرر أن يدعو رئيس المجلس الأعضاء للانتخاب وتشكيل اللجان النوعية.وكشفت مصادر برلمانية مطلعة عن حسم عبد العال الصراع داخل لجنتي الصحة والإسكان التي كانت تشهد منافسة حامية بي

ياسمين فواز:

يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة الثانية بدور الانعقاد الثالث، ومن المقرر أن يدعو رئيس المجلس الأعضاء للانتخاب وتشكيل اللجان النوعية.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة عن حسم عبد العال الصراع داخل لجنتي الصحة والإسكان التي كانت تشهد منافسة حامية بين نواب ائتلاف “دعم مصر”، مؤكدين أن اجتماع رئيس المجلس مع نواب اللجنتين أسفر عن فوز معتز محمود بالتزكية خلال دور الانعقاد الثالث والذى بدأ أمس، علي أن يتولى المهندس محمد العقاد رئاسة دور الانعقاد القادم، وأن يتولى المهندس علاء والى رئاسة دور الانعقاد الخامس، والأخير خلال الدورة البرلمانية الحالية.

واستقر اجتماع لجنة الشئون الصحية مع عبد العال، على استمرار ترشيح النائب محمد خليل العماري، لرئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثالث.

وتشتعل المنافسة في انتخابات اليوم علي لجنة الإدارة المحلية التي يتنافس فيها النائب محمد الفيومي مرشح “دعم مصر” وأحمد السجيني مرشح “الوفد”.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ”المال” إلى أن الائتلاف يسعي للاستحواذ علي اللجنة ليصل إجمالي اللجان المسيطر عليها 18 لجنة من أصل 25، فيما ينافس حزب المصريين الأحرار على رئاسة 3 لجان، وكل من الوفد ومستقبل وطن على رئاسة لجنتين.