حسان يكشف الدروس المستفادة من لقاء فلاحي يوجين بالولايات المتحدة

الصاوي أحمد:التقى الحسين حسان، مؤسس حملة مين بيحب مصر بولاية أرويغون بالولايات المتحدة الامريكية العمدة لوسي فينيس عمدة مدينة يوجين وطلب حسان من العمدة فينيس أن يقضى يوما مع فلاحى المدينة يوجين فى جولة استهدفت نقل تجربة تطوير مدينة يوجين إلى مصر والاستفادة منها.وخلال لقائة بفلا

الصاوي أحمد:

التقى الحسين حسان، مؤسس حملة مين بيحب مصر بولاية أرويغون بالولايات المتحدة الامريكية العمدة لوسي فينيس عمدة مدينة يوجين وطلب حسان من العمدة فينيس أن يقضى يوما مع فلاحى المدينة يوجين فى جولة استهدفت نقل تجربة تطوير مدينة يوجين إلى مصر والاستفادة منها.

وخلال لقائة بفلاحى يوجين أوضح حسان أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر رائدة تصنيع البذور المعدلة وراثيا أو المحسنة كما يفضلون أن يطلقوا عليها، وأهمها بذور العدس والقطن والحمص والقمح ونباتات فول الصويا وفق سياسية احتكارية خطيرة ولذا فهناك وفـرة الإنـتـاج واحـتـلالـهـا مـراتـب عـالـمـيـة فـي الـعـديـد مـن الـمـحـاصـيـل كـالـقـمـح، الـذرة والـقـطـن.

وأشار حسان إلى أن ن الـفـلاح الأمـريـكـي يـنـتـج بـهـدف الـتـصـديـر لا بـهـدف سـد الـحـاجـة كـمـا هـو الـحـال فـي الـكـثـيـر مـن دول الـعـالـم والـدلـيـل عـلـى ذلـك أن أمـريـكـا تـصـدر 60% مـن إنـتـاجـهـا لـلـقـمـح وشـعـار الـفـلاح فـي أمـريـكـا هـو كـيـف نـبـيـع لا كـيـف نـنـتـج، وهناك تـنـوع فى الـمـحـاصـيـل الـزراعـيـة مـمـا سـاعـد عـلـى تـحـقـيـق الاكـتـفـاء الـذاتـي ومع غياب دور الجمعية الزراعية فى مصر فى أغلب مراكز وقرى محافظات مصر، كما تجد أن هناك ارتـبـاط الـزراعـة الأمـريـكـيـة بـمـؤسـسـات مـالـيـة وصـنـاعـيـة حـيـث تـزود هـذه الأخـيـرة الـفـلاحـيـن بـالـعـتـاد والأسـمـدة وتـشـرف عـلـى تـحـويـل وتـسـويـق الإنـتـاج.

وأوضح أن الفلاح الأمـريـكـي يخـتـار لـكـل إقـلـيـم مـا يـنـاسـبـه مـن مـحـاصـيـل زراعـيـة فـنـجـد الـجـنـوب مـثـلاً مـتـخـصـصـًـا فـي زراعـة الـقـطـن والـذرة فـي الـوسـط والـقـمـح غـرب نـطـاق الـذرة والـزراعـات الـمـداريـة مـثـل الـبـنـجـر الـسـكـري وإقـلـيـم كـالـيـفـوريـنـا فـي الـمـحـاصـيـل الـمـتـوسـطـيـة مـثـل الـحـوامـض.

وأضاف أن الـمـسـاحـة الـمـزروعـة فـي الـولايـات الـمـتـحـدة الأمـريـكـيـة تـتـمـيـز بـالإتـسـاع ولـهـذا تـسـود الـوحـدات الـزراعـيـة الـكـبـرى والـتـي تـفـوق الـ 100 هـكـتـار فـي مـعـظـم الـمـنـاطـق وخـاصـة الـسـهـول الـوسـطـى.

واشار حسان إلى أن الزراعـة الأمـريـكـيـة تـعـتـمـد عـلـى الأبـحـاث الـعـلـمـيـة الـمـتـطـورة وتـطـبـيـقـهـا مـيـدانـيًـا مـثـل إيـجـاد أنـواع جـديـدة مـن الـبـذور وبـالـتـالـي الـرفـع مـن الـمـردوديـة الـزراعـيـة فـمـردوديـة الـهـكـتـار مـن الـذرة تـصـل إلـى 50 قـنـطـار سـنـويًـا، لافتا إلى أن قوانين يوجين تمنع قطع الأشجار التى يزيد عمرها عن خمسين عاما إلا بالتصويت والاستفتاء عليها.