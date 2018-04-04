حسان يستقيل من منصبي مساعد رئيس حزب الوفد ورئاسة الإعلام

ياسمين فوازتقدم الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد باستقالته من منصبه عقب خسارته في انتخابات رئاسة الحزب والتي فاز بها المستشار بهاء ابو شقه.وقال حسان تقدمت باستقالتي من رئاسة لجنة الإعلام ومنصب مساعد رئيس الحزب وهو إجراء متبع عقب كل انتخابات ر

ياسمين فواز

تقدم الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد باستقالته من منصبه عقب خسارته في انتخابات رئاسة الحزب والتي فاز بها المستشار بهاء ابو شقه.

وقال حسان تقدمت باستقالتي من رئاسة لجنة الإعلام ومنصب مساعد رئيس الحزب وهو إجراء متبع عقب كل انتخابات رئاسة للوفد ،مبررا ذلك لانشغالي بأعماله الخاصة ولترك الحرية للمستشار رئيس الحزب المنتخب لاختيار من يراه مناسبا .

وأضاف حسان أنه تقدم باستقالته من منصب مساعد رئيس الحزب وذلك بمناسبة انتهاء فترة رئيس الحزب الذي اختاره مساعدا له وترك الحرية لرئيس الحزب المنتخب لاختيار فريق عمله في الفترة المقبلة،متمنيا التوفيق والنجاح للمستشار بهاء ابو شقة في مهمته المقبلة.