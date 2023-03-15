حسام هيبة : نسعى لتذليل جميع العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر الأجنبي‎‎

أكد حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة المصرية تشهد حاليا طفرة في تشجيع المستثمرين، لافتا إلى أن الهيئة تسعى لتلعب دورا بارزا في النهوض بالاستثمار الأجنبي من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للراغبين في الاستثمار بمصر.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى بجميع أركانها لتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، وذلك عبر التواصل مع المستثمرين بشكل دائم ، موضحا أن الرخصة الذهبية التي أقرتها مصر مؤخرا ساعدت في استقطاب العديد من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأرجع هيبة حصول شركة هاير على الرخصة الذهبية، إلى مجموعة من العوامل على رأسها أنها تسعى لتحقيق رؤية مصر التي تنوي من خلالها زيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليار جنيه، علاوة على كونها ستقوم بخلق العديد من فرص العمل في السوق المحلية على مجمعها الصناعي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هاير للإعلان عن وضع حجر الأساس لمجمع مصانعها في منطقة العاشر من رمضان.