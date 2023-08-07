حسام هيبة: منح 20 شركة الموافقة الموحدة «الرخصة الذهبية» في قطاعات مختلفة

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة عن إصدار 20 موافقة موحدة “الرخصة الذهبية” للمشروعات منها 4 مشروعات في الطاقة الخضراء.

وأضاف خلال لقاء مع الصحفيين اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أن الموافقة الموحدة ” الرخصة الذهبية” والتي تم إقرار تعديلات قانون الاستثمار عليها لتشمل تأسيس الشركة في غضون 20 يوما فقط، وتتضمن موافقات التراخيص والإنشاءات والبيئة والحماية المدنية وكل ما يتعلق بالنشاط الاستثماري.

وتابع أن المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية تشمل قطاعات الأجهزة الكهربائية، والأدوية واللوجستيات، والفنادق.

وأوضح أن شركة هاير لصناعة الأجهزة المنزلية حصلت على الرخصة الذهبية منذ 3 أشهر ونفذت حتى الآن نحو 25% من أعمال الإنشاءات وستبدأ الإنتاج بحلول الربع الأول من العام المقبل وستوجه إنتاجها للتصدير.