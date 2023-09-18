حسام هيبة لـ«leveL OEC»: 5 طلبات للحصول على رخص مدن صناعية على غرار «طربول»

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار عن اهتمام عدة كيانات بالحصول على رخص المدن الصناعية بنظام المناطق الاستثمارية على غرار مدينة «طربول الصناعية».

وأضاف – فى أولى حلقات الموسم الثالث لبرنامج «CEO Level» الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال” ويُذاع الجزء الثاني منها فى السابعة مساء الأحد على قناة “ALMAL TV” على موقع يوتيوب – أن الهيئة تلقت نحو 5 طلبات رسمية للحصول على تلك الرخص خلال الفترة المقبلة، مرجحًا صدور الموافقات الخاصة بها خلال شهرين.

وأوضح “هيبة” أن المناطق الاستثمارية تعد أحد المحفزات التى توفرها الدولة للمستثمرين إذ يتشكل مجلس إدارة المنطقة من جميع الجهات المرتبطة بالعملية الاستثمارية فيما يسمى “النافذة الواحدة”.

وأشار إلى وجود نحو 19 منطقة ما بين صناعية كاملة مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وأخرى متنوعة الأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية، والسكنية، والترفيهية، مثل الموجودة فى بنها و ميت غمر، و”صن كابيتال” وثالثة مثل “طربول” التى تضم مزيجا من الصناعات.

وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تخطط لتقليص المدة الزمنية التى تستغرقها عمليات تقييم الحصص العينية من 4 – 5 أشهر إلى 30 يوما قبل نهاية العام المالى الحالى (2024/2023) بجانب الوصول إلى تقليل عدد المستندات والإجراءات.

ولفت”هيبة” إلى تأسيس نحو 32 ألف شركة منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، مقابل 23 ألف كيان خلال عام 2022.

وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تخطط للتوسع فى نظام الموافقة الواحدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تعميم إصدارها للمشروعات والعمل على تحويلها إلى منظومة مستدامة.

وكشفت “المال” فى عدد أمس أن الحكومة تستهدف جذب صافى تدفقات استثمارية أجنبية بنحو 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الحالى (2024/2023) إذ نجحت فى تسجيل ما قيمته 7.6 مليار حتى مارس الماضي.

وانفرد الجزء الأول من الحلقة الذى تمت إذاعته يوم الأحد الماضي، فى قناة “ALMAL TV” على موقع يوتيوب، بأخبار وتفاصيل حصرية، أبرزها اهتمام 10 – 15 شركة صينية بإقامة منطقة صناعية متخصصة فى مجالات الكيماويات والبتروكيماويات خلال الفترة المقبلة، بمتوسط استثمارات إجمالية يتراوح من 7.5 – 12 مليار دولار، بجانب موافقة البنك المركزى المصرى على اعتماد عملة “اليوان” فى تنفيذ المشروعات الصينية فى مصر، وإجراء مباحثات بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك التنمية الصيني «CDB» بهدف تشجيع جهود البنك المركزى المصرى ووزارة الخارجية، لجذب أحد البنوك الصينية لإنشاء فرع بالسوق المصرية.

كما كشف “هيبة” عن وصول حجم استثمارات المشروعات الـ 22 التى حصلت على الرخصة الذهبية إلى 257 مليار جنيه، متضمنة عملة خضراء بـ 7.5 مليار دولار، بجانب 150 مليون يورو، و أخرى بالعملة المحلية بنحو 18.032 مليار جنيه.