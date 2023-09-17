حسام هيبة لـ«CEO Level»: الحكومة تستهدف 10 مليارات دولار صافى تدفقات أجنبية بنهاية يونيو المقبل

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن مصر تستهدف جذب صافى تدفقات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار، بنهاية العام المالى الحالى (2024/2023).

وأضاف – فى الجزء الثانى من حواره مع برنامج CEO Level الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير «المال» ويُذاع فى السابعة مساء اليوم على قناة «ALMAL TV» بموقع يوتيوب – أن صافى التدفقات الأجنبية سجل نحو 7.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضى مقارنة مع 7.3 مليار فى الفترة المقابلة من 2022 بنمو بلغ %9.

وأوضح أن رؤوس الأموال الجديدة و إعادة استثمار الأرباح تمثل نحو 80 – %85 من صافى التدفقات الأجنبية المستهدفة بنهاية يونيو المقبل والبالغة 10 مليارات دولار.

وتوقع «هيبة» أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية التى خرجت من السوق المصرية فى العام المالى الماضى 2023/2022 (المنتهى فى يونيو 2023) نحو 8 مليارات دولار.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية الكلية المتدفقة للسوق المصرية بلغ فى يونيو 2022 بلغ نحو 22.2 مليار دولار، تخارج منها 13 مليارا بينما سجل الصافى نحو 8.9 مليار.

وتطرق إلى كواليس ملف الرخصة الذهبية، كاشفًا عن حجم استثمارات أبرز المشروعات، ومنها إنتاج الهيدروجين الأخضر لتحالف شركة «سكاتك» بنحو مليار دولار، و»هاير مصر» بتكاليف استثمارية تقدر بـ200 مليون، و»بيكو» بحوالى 150، و»سامسونج مصر» بنحو 80.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تخطط لتعميم نظام الموافقة الموحدة خلال الفترة المقبلة، والعمل على تحويلها إلى منظومة مستدامة.

وأشار إلى تشكيل لجنة لبحث ملف توحيد نظام الموافقة الموحدة، وتضم فى عضويتها كلا من هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة و الحماية المدنية.

وتابع إنه تم وضع إطار زمنى لمدة 6 أشهر للتعرف على موقف اللجنة وما توصلت إليه، بهدف التوسع فى إصدار الموافقة الموحدة وتعميم ذلك النظام بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع بدء تطبيق الإجراءات التوسعية لإصدار الرخصة الذهبية مطلع 2024.