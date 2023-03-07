حسام هيبة: تكاليف 13 شركة استثمارية حصلت على الرخصة الذهبية 7 مليارات دولار

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن تكاليف 13 شركة استثمارية حصلت على الرخصة الذهبية 7 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن الـ13 شركة حصلت على الرخصة الذهبية تكالفيهم الاستثمارية تبلغ 7 مليار دولار ضمن 45 طلب لازال بعضها تحت الدراسة والبعض الاخر تم رفضه لانه لاينطبق عليه الشروط

وأضافت: “7 في الصناعة و 3 في قطاع الصحة و1في مجال الطاقة المتجددة و1 في مجال اللوجستيات ورخصة في القطاع السياحي والاخير سيقيم فندق في سوهاج بالاضافة إلى ستة مشروعات من هذه التمويلات تمويل أجنبي وهي شركات أجنبية ومنهم 2 من اليابان وأربعة من هذه الرخص تمويل محلي وثلاثة تمويل مشترك مابين تمويل محلي واجنبي “



وتابع: ” من يحصل على الرخصة الذهبية تمثل رخصة واحدة من قبل مجلس الوزراء بعد دراسة المشروع دون تكلفة برسوم الرخص العادية في غضون عشرين يوماً تجب كافة الرخص المطلوبة ولابد على المستثمر أن يكون لديه أرض جرى تخصيصها وأيضاً شركته مع إشراف أحد الجهات سواء عبرها أو عبر مكاتب الاعتماد وهي ضمن التيسيرات أن مجلس الوزراء وافق على وجود مكاتب استشارية تتولى الإشراف البيئي والحماية المدنية والانشاءات “.



وقال : “بهذه التيسيرات تجعل المستثمر لديه أريحية كافية للتعامل مع المشروعات “.

ولفت إلى أن عملية تأسيس الشركات في الهيئة العامة للاستثمارات يتم في 24 شهرا لكن الرخصة تمنح في عدة أشهر وهو ما يميز الرخصة الذهبية التي تختصر الوقت إلى 20 يوماً لصدورها من مجلس الوزراء .



وأوضح أن عهد تأخر التراخيص وتأسيس الشركة لن يطول لسنوات كما كان يحدث في الماضي قائلاً :” نعمل على مقترحات أخرى تخص عروض لمجال ريادة الأعمال “.