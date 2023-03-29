تشمل جميع الصناعات.. حسام هيبة: الحكومة تدرس 40 طلبا للحصول على الرخصة الذهبية

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عن ما قامت به مؤخراً الحكومة المصرية من جهود لتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر وتهيئة بيئة استثمار جاذبة، مشيراً إلى أنه قد تم منح 13 رخصة ذهبية للشركات وأنه يجري حالياً دراسة 40 طلبا للحصول على الرخصة الذهبية، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تعميم تجربة الرخصة الذهبية لكافة الصناعات والقطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع ممثلي شركة Mytilineos اليونانية المتخصصة في قطاعي الطاقة والصناعة بحضور نها كمال، رئيس مكتب التمثيل التجاري بسفارة مصر في أثينا، وأحمد منجى بدر، ممثل إدارة الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري، وذلك لبحث الفرص المتاحة للاستثمار في مصر .

وأضاف حسام هيبة أن هناك بالفعل مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية تم توقيعها في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر بلغ عددها 23 مذكرة واتفاقية إطارية من بينها 9 اتفاقيات قيد التنفيذ، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشركات التي تبدي اهتمامها بضخ المزيد من الاستثمار لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر بغرض التصدير خاصةً في ظل ما تم إقراره من حوافز للاستثمار في هذا القطاع ومع توافر بنية تحتية متقدمة وفائض طاقة وغيرها من مقومات الاستثمار بمصر.