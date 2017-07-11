حسام غالي ينفى نيته الاعتزال.. نهاية الموسم

على المصرى قال حسام غالي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كل ما نشر في الساعات الماضية، حول اتخاذه قرارًا باعتزال كرة القدم عارٍ تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أنه لم يفكر في هذا الأمر، ولم يتخذ أي قرار بشأن الاعتزال، وأنه مستمر مع النادي الأهلي لنهاية عقده.وشدد كابتن القلعة الحمر

على المصرى

قال حسام غالي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كل ما نشر في الساعات الماضية، حول اتخاذه قرارًا باعتزال كرة القدم عارٍ تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أنه لم يفكر في هذا الأمر، ولم يتخذ أي قرار بشأن الاعتزال، وأنه مستمر مع النادي الأهلي لنهاية عقده.

وشدد كابتن القلعة الحمراء، على أن الفريق لديه ارتباطات هامة للغاية في الفترة الحالية، تبدأ بكأس مصر، ثم البطولة العربية، ثم دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، واعدًا ببذل قصارى جهده، من أجل مساعدة الفريق على الفوز بالبطولات وتحقيق الانتصارات، لإسعاد جماهير الأهلي التي تنتظر الفوز دائمًا من الفريق.

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي بالأهلي، أنه لا صحة لما تردد مؤخرًا من أخبار بشأن طلب حسام البدري المدير الفنى للأهلى، الاستغناء عن ثنائي الفريق، عماد متعب وحسام غالي، خلال جلسته مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي، والتي أقيمت مساء الإثنين.

وأضاف عبدالحفيظ، أن جلسة البدري، مع رئيس النادي، لم يتم التطرق فيها من قريب أو من بعيد حول رحيل ثنائي الفريق، متعب وغالي.

وكشف عبدالحفيظ، أن البدري متمسك للغاية بكافة عناصر الفريق من اللاعبين، في ظل ضغط المباريات الأفريقية، وتلاحم الموسمين ببطولتي كأس مصر والبطولة العربية، واختتم، أن البدري شدد على تمسكه بكافة العناصر المقيدة أفريقيًا بقائمة الأهلي حتى نهاية الموسم، للحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على اللقب هذا الموسم.