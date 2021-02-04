حسام غالي: معلول وهاني وبانون عناصر تمنح الأهلي الثقة أمام الدحيل

يستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية، اليوم الخميس، في السابعة والنصف مساء.

يرى حسام غالي، لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يتمتع بعناصر جيدة للغاية تمنحه الثقة قبل مواجهة اليوم أمام الدحيل القطري، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية، اليوم الخميس، في السابعة والنصف مساء.

وقال حسام غالي ، خلال تصريحات تليفزيونية: «معلول أحد أهم العناصر التي تصنع الفارق مع النادي الأهلي، كذلك اتزان بانون وأيمن أشرف يمنحون ثقة كبيرة للفريق».

وتابع: «هذه الأشياء تكون مفيدة في طريقة لعب موسيماني، وتمنح الأمان لخط الدفاع وحراسة المرمى للفريق».

وعن مجدي أفشة، أبدى حسام غالي إعجابه بطريقة اللعب الخاصة به، حيث قال: «له أهداف مؤثرة للأهلي في المباريات الأخيرة خاصة هدفه في النهائي ضد الزمالك».

وتطرق غالي للحديث عن مواجهة الدحيل، حيث صرح: «حسين الشحات لديه خبرة في كأس العالم للأندية بالطبع، وقدم مستوى جيدًا، لكنني أراه في الفترة الأخيرة ليس بنفس مستواه قبل التوقف وقبل عملية الفتق».