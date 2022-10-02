حسام علما العضو المنتدب للشركة: «المصرية تكافل» تبدأ خطة خمسية لإعادة الهيكلة والتحديث

وضعت شركة «المصرية للتأمين التكافلى» –ممتلكات ومسئوليات- خطة خمسية تستهدف إعادة البناء والهيكلة والتطوير والنمو معتمدة على اختيار العناصر البشرية المؤهلة لتحقيق المستهدفات بدقة وكفاءة.

كشف حسام علما العضو المنتدب للشركة أن الخطة تتضمن الحصول على تراخيص للإصدار الإلكترونى لبعض المنتجات وإطلاق «موبايل أبلكيشن» واستكمال مراحل التحول الرقمى لتمتد إلى التعويضات.

وأضاف أن شركته تستهدف التوسع فى تأمينات البترول والطيران وتأمينات المسئوليات مع تقليض الاكتتاب فى تأمين الضمان، فيما تخطط لتحقيق 1.17 مليار جنيه أقساط وضخ 50 مليونا فى قاعدتها الرأسمالية.

وأشار إلى استمرار النهج التوسعى للشركة على المستوى الجغرافى للوصول إلى 15 فرعا بنهاية العام المالى الجارى (2022/ 2023) فى ظل زيادة الاعتمادات على التحصيل الإلكترونى وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء..وإلى نص الحوار.

المال: ما هى محاور إستراتيجية التطوير التى تنفذها الشركة ومداها الزمنى ؟

علما: تتكون الخطة الإستراتيجية التى تبلغ مدتها 5 سنوات من ثلاثة محاور رئيسية أولها صياغة وبناء وإعداد إستراتيجية الشركة وتتضمن إعادة تشكيل رؤية الشركة وطموحاتها المستقبلية ( ماذا تريد أن تكون فى المستقبل).

ويشمل المحور الأول كذلك صياغة رسالة الشركة واسمها وشعارها ورسالتها المكتوبة، فضلا عن تحديد اختيار إستراتيجية الشركة وتحديد أهدافها.

ويقوم المحور الثانى من الخطة على اختيارالقيادات المطلوبة لتطبيق الإستراتيجية وإنجاحها وتحديد المستهدفات السنوية ( المنبثقة من الأهداف الإستراتيجية ).

وذلك بجانب إعداد الخطط والإستراتيجيات الوظيفية لكل قطاع والذى يحدد ما سيفعله بالضبط لتحقيق الأهداف السنوية.

ونستهدف إعداد هيكل تنظيمى يناسب الإستراتيجية الجديدة ويساعد على تطبيقها، وتهيئة مناخ الشركة كى يساهم فى تحقيق الخطة الجديدة.

وأيضا تحديد السياسات المالية والتسويق والبشرية التى ستحكم عمل الشركة وإعداد إطار تنفيذى بواسطة العضو المنتدب لتهيئة الشركة لتطبيق الإستراتيجية وتحقيق طموحات المؤسسة.

أما المحور الثالث فيتعلق بالرقابة على الإستراتيجية بهدف التأكد من أن الأهداف الموضوعة والطموحات المستقبلية للشركة قد تحققت.

وتنقسم هذه العملية إلى الرقابة الإستراتيجية من خلال مجلس الإدارة والعضو المنتدب والتى تهدف إلى التأكد من تجاوب الشركة مع المتغيرات الخارجية والمؤثرة على قطاع التأمين التكافلى وكذلك تطوير قدراتها الداخلية والتعرف على أوجه قوتها وأوجه ضعفها.

وهناك الرقابة التشغيلية والتى يقوم بها المديرون التنفيذيون كل فى تخصصه للتأكد من أن الأهداف السنوية الموضوعة تتحقق وذلك من خلال التقييم الدورى ( شهرى – ربع سنوى – نصف سنوى – سنوى ) وذلك يتضمن مقارنة أداء الشركة بمعدل نمو صناعة التأمين التكافلى.

ويشمل ذلك أيضا مقارنة أداء الشركة بباقى اللاعبين فى السوق المصرية وتحليل مستوى الأداء ومقارنتها بالمنافسين ( متوسط الصناعة ).

ويتضمن مقارنة أداء الشركة بالمخطط والمحقق فى الماضى وبمعاييرالنجاح فى صناعة التأمين التكافلى، وبطموحات عملائها وموظفيها.

المال: ما هى فروع التأمين المهيمنة على محفظة الشركة وما المجالات التى ستتوسع فيها أو تلك التى ستقلص فيه اكتتابها ؟

علما: بدأت الشركة تقليص محفظة «الضمان» وتتوسع فى إصدارات تأمينات البترول والطبى.

المال: ما هى خطة التحول الرقمى للشركة والخدمات الجديدة المقدمة للعملاء ؟

علما: تهدف الشركة إلى التحول الرقمى وذلك من خلال الإصدار والتحصيل الإلكترونيين واستخدام «الموبايل أبلكيشن» ومتابعة التعويضات من خلاله.

المال: هل سيحد التضخم فى التعويضات من المضاربات السعرية فى السوق ؟ ولماذا ؟

علما: بالطبع تضخم التعويضات يحد من المضاربة السعرية وذلك لأنه سيجعل جميع الشركات تقوم بدراسة الخطر وتقييمه جيدا قبل تحديد الأسعار بهدف الاكتتاب الجيد ووضع الشروط المناسبة لدرجة الخطورة.

المال: هل تغطى الشركة الأوبئة فى الطبى؟ ولماذا ؟

علما: وثيقة العاملين لدينا تغطى الأوبئة أما بالنسبة لبوالص التأمين الطبى الخاصة بالعملاء فهى اختيارية وفقا لرغبتهم فى إضافتها أو لا.

المال: كيف أثرت جائحة كورونا على قطاع التأمين ؟

علما: تعد إدارة الشركة فى زمن فيروس كورونا أمراً ليس هينا على أى فريق تنفيذى خاصة مع تعدد الجهات التى يجب العناية بها بداية من الحفاظ على أمان وسلامة الموظفين والعملاء، وتمكين استمرارية العمل إلى تشكيل رؤية مستقبلية واضحة -على قدر الإمكان- عن التوقعات المالية للمؤسسة.

وقد قمنا بذلك من خلال اعتماد خطة استمرارية الأعمال من خلال مجلس الادارة بهدف أيضاح كيفية مواجهة الكوارث الطبيعية والأوبئة وتدريب العاملين على كيفية مواجهتها وآلية التعامل معها واستمرار تقديم الخدمة التأمينية دون تأثير.

المال: هل السوق مستعدة لمواجهة جدرى القردة ؟

علما: الشركات التى تتبع خطة استمرارية الأعمال هى التى تستطيع مواجهة جدرى القرود أما بالنسبة للشركات التى ليس لديها سيناريو للأحداث الطارئة لن تتمكن من المجابهة وستقابل الكثير من المشكلات.

المال: متى نصل إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى الاكتتاب فى مصر ؟

علما: مصر تحت القيادة السياسية الحالية أصبحت على أتم الاستعداد لتطبيق جميع الاتجاهات الحديثة ومن الوارد جدا تطبيق الذكاء الاصطناعى فى الاكتتاب فى السوق فور تطبيق قانون التأمين الموحد الجديد.

المال: كم حجم أقساط الشركة فى 30 يونيو والمستهدفة خلال العام الحالى ؟

علما: حققت الشركة 1.07 مليار جنيه أقساط بنهاية العام المالى الماضى 2021/ 2022 وتستهدف 1.17 مليار خلال السنة المالية الجارية 2022/ 2023.

المال: كم عدد فروع الشركة؟ وخطط التوسع الجغرافى ؟

علما: يبلغ عدد الفروع الجغرافية الحالية للشركة 12 ونستهدف الوصول إلى 15 بنهاية العام المالى الجارى 2022/ 2023.

المال: كم حجم رأس المال المدفوع؟ وما هى خطط زيادته ؟

علما: يبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليا 300 مليون جنيه ونخطط زيادته 50 مليونا ليصل إلى 350 مليونا خلال الفترة المقبلة.

المال: هل تدرس الشركة الحصول على تصنيف ائتمانى ؟

علما: نعم نحن فى مراحل الحصول على التصنيف الائتمانى من كبرى مؤسسات التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم.

المال: هل الشركة مستعدة للتوافق مع قانون تنظيم التأمين الموحد ؟

علما: بالفعل فقد تم إنشاء لجنة قانونية بالشركة منذ إصدار مشروع القانون الجديد تقوم حاليا بدارسة جميع بنوده والتوافق مع متطلباته قبل البدء فى تنفيذه لنكون على أتم الاستعداد لصدوره قريبا فى ظل مناقشته بالبرمان حاليا.

المال: ما هى خطة الشركة لتطبيق متطلبات الاستدامة ؟

علما: فى الواقع تأتى أهمية الاستدامة بشكل عام على اعتبارها الوسيلة الوحيدة للنجاة، حيث تعتمد على إطالة أمد ما نمتلكه من موارد ضئيلة من خلال إيجاد طريقة للاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة.

بالتالى، يمكن أن تطال الاستدامة كل شيء وخاصة عمل الشركات، حيث يمكننا تلخيص خطوات الشركة فى التوافق معها عبر تبسيط الموارد وتطويرها فى جميع مراحل سلسلة القيمة وتقليل المخاطر.

وذلك بجانب تحفيز الابتكارات الجديدة وتقوية العلامة التجارية للشركة وجذب الموظفين ذوى الخبرة والكفاءة وزيادة الإنتاجية، امتلاك الميزة التنافسية للشركات التى تتبنى هذا المفهوم.

المال: كم حجم استثمارات وتعويضات وأصول الشركة فى 30 يونيو الماضى ؟

علما: بلغ حجم الاستثمارات فى 30 يونيو الماضى 2.5 مليار جنيه وسددت الشركة تعويضات خلال العام المالى الماضى 2021/ 2022 ناهزت 500 مليون.

ويعتبر هذا الرقم من أكبر مبالغ التعويضات المسددة فى سوق التأمين بعد مصر للتأمين، فيما بلغ حجم أصول الشركة 2.7 مليار.

المال: ما هى المنتجات الجديدة التى تستعد الشركة لإطلاقها ؟

علما: يوجد العديد من المنتجات التى تقوم الشركة حاليا بدراستها ونستهدف الحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية عليها وهى وثائق تأمين المسكن وتغطية المسئوليات المهنية و«فقد الأرباح».

المال: ما خطة الشركة للتوسع فى الإصدار والتحصيل الإلكترونى ؟

علما: جار الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين البحرى والسيارات.

وتتفاوض الشركة حاليا مع العديد من شركات التحصيل الإلكترونى وجار اختيار أفضل العروض والبدء فى التنفيذ.

المال: هل تسعى الشركة للعمل فى نشاط تأمين البترول والطيران ؟ ولماذا ؟

علما: بالنسبة للبترول فنحن ثانى شركة على مستوى السوق فى إصدار تأمين البترول ونخطط حاليا لبدء مزاولة نشاط تأمينات للطيران.

المال: كيف تتعامل الشركات مع ظهور أخطار جديدة نتيجة التطور التكنولوجى وزيادة المخاطر الطبيعية ؟

علما: تدرس الشركة التغيرات التى تطرأ على السوق بشكل دائم وتراعى ذلك فى تحديد الخطر وإصدار وثائق التأمين وقمنا بتعيين مسئول عن الأمن السيبرانى.

المال: كم حجم الفائض الذى تستعد الشركة لتوزيعه على مشتركيها العام الحالى؟

علما: نخطط لتوزيع 240 مليون جنيه بواقع 180 مليونا للمساهمين متضمنة حصة العاملين و80 مليونا حصة المشتركين (حملة الوثائق).