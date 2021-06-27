حسام علما : أزمة كورونا أدت إلى زيادة الطلب على تأمينات الحياة والطبى فى السوق المصرية

قال حسام علما، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى “ممتلكات ومسئوليات”، إنه بعد الأزمة المالية العالمية زاد الشعور بالخطر المالى لذا زاد الطلب على تأمينات الممتلكات والمسئوليات وشهدت انتعاشا كبيرا مقارنة بتأمينات الحياة، بينما أدت جائحة كورونا لزيادة المخاوف المرتبطة بالحياة والصحة لذا زاد الطلب على تأمينات الحياة والطبى وانتعاش نشاط تأمينات الحياة .

وأضاف علما خلال الجلسة الثانية من مؤتمر “بورتفلوليو ايجيبت 2021” أن صناعة التأمين تنتعش فى وقت الأزمات مثل أزمة كورونا ، فكلما زاد الشعور بالخطر زادت الحاجة للتأمين والطلب على التأمين، لافتا إلى أن قطاع التأمين قادر على مواجهة الأزمات .

وأوضح أن نشاط التأمين التكافلى حقق معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية فى مصر والعالم كله وبه فرص نمو جيدة وواعدة، لافتا إلى أن المنافسة بين شركات التأمين المصرية لا يرتبط بالسعر فقط بل هناك عوامل أخرى مثل الخدمة .

وأشار إلى أن مجمعات التأمين لها دور كبير فى حماية المواطنين وزيادة الوعى التأمينى وزيادة حجم أقساط السوق لكن ذلك سيقابله زيادة فى حجم الأخطار والتعويضات.