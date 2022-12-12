حسام عبد الغفار: الخريطة الصحية لمصر تشمل جميع جوانب القطاع من مستشفيات ووحدات

قال حسام عبد الغفار؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة تقوم الآن بصناعة الخريطة الصحية لمصر، والتي ستشمل جميع جوانب القطاع من مستشفيات ووحدات صحية، إلى جانب أهمية الوحدات الصحية في دعم القطاع عبر توفير جهات التخصص العلاجي داخل الوحدات.

وأضاف أنه سيتم ضمان عدد من المرضى المشاركين من خلال التأمين الصحي في منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن ثم يضمن القطاع الخاص توافر العميل، مع توافر السداد عبر وزارة المالية.

وأوضح أن الدولة اليوم تعمل على مراجعة قانون التراخيص الطبية والنظر فى تفعيل الشباك الواحد عبر التعامل مع شخص واحد وليس جميع جميع الجهات فى مكان واحد، وسوف يتم ذلك عن طريق تعديل تشريعي.

وأشار إلى وجود تعاون كبير مع المنظومة التعليمية للنهوض بالتمريض، بإيجاد منظومة كاملة سوف يتم إطلاقها تخص قطاع التمريض، عقب إصدار قانون المجلس الصحي المصري على غرار المنظومة الإنجليزية، وسيكون مسئولًا عن التعليم المهني لكل مقدمي الخدمات الصحية.

وبيّن أن إطلاق منظومة تجديد تراخيص المهنة خطوة مهمة، لأنها كانت تراخيص دائمة، بينما يجب أن يتم تجديد التراخيص وفقًا لمزاولة المهنة.

وكشف عن قرار وزير الصحة أمس الأحد، بتكليف أحد مساعديه لتولي مسئولية السياحة العلاجية، بهدف خلق التكامل بين جميع الجهات العامة والخاصة في منظومة ضخمة للسياحة العلاجية والصحية، ما يضمن العلاج والاستشفاء.