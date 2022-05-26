حسام شلقامي : احترافية «عامر» في إدارة السياسة النقدية تقوده لرئاسة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد

أشاد حسام شلقامى، نائب العضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى، باختيار طارق عامر ، محافظ البنك المركزي المصري، ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر 2022، من خلال مجموعة البنك الدولي مشيرا إلى احترافية عامر في إدارة السياسة خلال السنوات الماضية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر لعب دورًا كبيرًا لدعم الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المصري.

يحل طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري رئيسا للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022 ملقيا الكلمة الافتتاحية للمؤتمر خلفا لـ ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي الذي ترأس الاجتماعات السنوية للعام الماضي 2021.

وجدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشهد حضوراً كثيفا لمحافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، بالإضافة إلى عقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية وفعاليات أخرى عن الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي في العالم.