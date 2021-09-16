استثمار

حسام رزق : ندفع ضريبة إهمال التعاونيات 25 عامًا.. ومحافظ بورسعيد تصدى للعشوائيات

وطالب رزق بتوفير دور أكبر للتعاونيات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهميتها في دعم جهود الدولة.
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5:09 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 5:09 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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قال الدكتور حسام الدين رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إن التعاونيات هي كيفية تحفيز المجتمع الأهلي ومنظماته لتخطيط المخططات الاقتصادية والاجتماعية دون تحميل الدولة أعباء مالية، مشيرًا إلى أن الهيئة رصدت جهدًا حقيقيًا من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لإزالة العشوائيات خلال شهر واحد من توليه المسؤولية، بإقامة منطقة تنمية جديدة في وسط بورسعيد.

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وأضاف رزق خلال كلمته بالجلسة الثالثة من منتدى بورسعيد الاقتصادي المنعقد بمحافظة بورسعيد على مدار يومين، أن دولة مثل بريطانيا تبني 5% فقط من المنتج السنوي للمساكن، بينما بقية الـ95% الأخرى تبنيها التعاونيات والقطاع الخاص، مؤكدًا أننا ندفع ضريبة إهمال التعاونيات لمدة 25 عامًا من خلال إقامة مشروعات مهمة مثل سكن مصر والإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين.

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وتابع: “الدولة تعمل كمنظم ومراقب، واقترحنا عمل أول مشروع استثماري تعاوني بمدينة بورسعيد، ولتقليل تكلفة الإنشاءات أقمنا أول مشروع كرمنا عنه المحافظ”، مشيرًا إلى أن المشروع الذي تم تنفيذه خفّض الوحدة العمرانية بقيمة ربع مليون جنيه.

وطالب رزق بتوفير دور أكبر للتعاونيات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهميتها في دعم جهود الدولة.

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