حسام خليل : حفلي القادم لمطربي المهرجانات «شاكوش» و«عمر كمال» و«بيكا»

صرح منظم الحفلات حسام خليل للمال أنه يقوم حاليا بتحضير حفل غنائي كبير لمطربي المهرجانات ” حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا” معا بالكويت .

وأضاف أن الحفل سيقام 4 نوفمبر القادم بفندق راون بلازا، ويتم حاليا الانتهاء من كافة التفاصيل النهائية .

وتابع قائلا أن الحفل سيشهد مفاجأت فنية مختلفة للجمهور الكويتي ، حيث يعتبر الأول من نوعه الذي يقدم 3 مغنيين للمهرجانات في حفل غنائي واحد منذ فترة طويلة .

يذكر أيضا أن حسن شاكوش وعمر كمال حققا نجاحات كبيرة بأغنياتهما الفترة الأخيرة ، بينما حمو بيكا حتى الآن لم يستطع تقديم أي حفلات غنائية أو أغنيات جديدة بمصر بسبب ايقافه من نقابة المهن الموسيقية .