حسام حسين: «راية القابضة» تركز على تعظيم محفظة الأنشطة المالية غير المصرفية وصناعة الأجهزة المنزلية

تعتزم مجموعة «راية القابضة للاستثمارات المالية» أن تصب كامل تركيزها على الأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثلة فى شركات أمان القابضة، بالإضافة الى الاهتمام بالأنشطة الصناعية وتحديدًا عبر مجمع مصانع الأجهزة المنزلية الذى بدأ بتصنيع التكييفات ومن المخطط إضافة منتجات التليفزيونات والغسالات خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الإطار، قررت «راية القابضة» التخارج من الأنشطة التى لا تخدم إستراتيجيتها سالفة الذكر، وأبرزها قطاع النقل والمتمثل فى شركة أسطول للنقل البرى، بجانب شركة «بريق» التى تم التخارج منها العام الماضى.

«المال» تحاورت مع حسام حسين، رئيس القطاع المالى بمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، للوقوف على آخر تطورات تنفيذ الإستراتيجية، وتطورات توسعات شركة «أمان القابضة» والخطوط الإنتاجية الجديدة بمجمع الأجهزة المنزلية.

وكشف «حسين» أن «راية القابضة» ستركز خلال الفترة المقبلة على استكمال منظومة الخدمات المالية غير المصرفية تحت مظلة تابعتها «أمان القابضة»، إذ تخطط لاستكمال إجراءات توفيق أوضاع نشاط التمويل الاستهلاكى عبر تأسيس شركة جديدة، وإنهاء إجراءات تأسيس شركة التوريق.

وتضم محفظة «أمان القابضة» 3 شركات قائمة، وهى «أمان» لخدمات الدفع الإلكترونى، و«أمان» للخدمات المالية، بنسبة %99 لكل منهما، و«أمان» لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة %74.5 إضافة إلى شركتين تحت التأسيس وهما «شركة أمان للتمويل الاستهلاكى» و«أمان للتوريق».

وأضاف – فى حوار هاتفى مع «المال» – أن شركة «أمان القابضة للاستثمارات المالية» التابعة، سجلت إيرادات بقيمة 852 مليون جنيه فى نهاية الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو %49 مقارنة مع نظيره من العام الماضى.

وأوضح أن مجلس إدارة «أمان القابضة» اجتمع مطلع الأسبوع الحالى لمناقشة نتائج الأعمال فى الربع الأول من 2022، موضحَا أن «أمان القابضة» حققت مجمل ربح قدره 291 مليون جنيه بنسبة نمو %49 .

وأوضح «حسين» أن صافى ربح أمان القابضة قبل خصم الضرائب بلغ 50 مليون جنيه، بنسبة نمو %17، مشيرًا إلى أن الشركة تحقق معدلات نمو قوية.

وقال إن محفظة التمويلات الإجمالية لـ «أمان القابضة» بما فيها أنشطة التمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر، بلغت نحو 3.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2022.

وحول موضوع طرح «أمان القابضة» فى البورصة، أشار إلى أن تأثر شركات التكنولوجيا حول مستوى العالم بالأزمات الاقتصادية المتتالية أدى إلى تراجع تقييمات تلك الشركات، الأمر الذى يجعل من الصعب اتخاذ قرار بشأن مستقبل «أمان القابضة» سواء كان طرح حصة منها فى البورصة أو دخول مستثمرين جدد لهيكل الملكية.

كانت «المال» كشفت مسبقًا، عن تلقى مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية عروض اهتمام من مؤسسات دولية للمشاركة فى هيكل ملكية «أمان القابضة».

كانت «راية القابضة للاستثمارات المالية» أعلنت فى أبريل 2021 فى إفصاح للبورصة المصرية، عن تنفيذ البنك الأهلى المصرى عرض الاستحواذ على %24 من شركة أمان القابضة، بقيمة 480 مليون جنيه، تُمثل 9 ملايين سهم، بمتوسط سعر 53.33 جنيه للسهم.

وعن إضافة أنشطة جديدة لـ «أمان القابضة»، كشف أن شركته حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة للتمويل الاستهلاكى فى إطار توفيق أوضاع النشاط بالمجموعة التى كانت تعمل كمقدم خدمة.

وشركات التمويل الاستهلاكى هى كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات التى تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية.

أما مقدم الخدمة فهم إما منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى – متى تجاوز حجم التمويل الممنوح المقدم 25 مليون جنيه.

وتابع «حسين»: «راية القابضة» من خلال تابعتها «أمان القابضة» ستقوم بإيداع رأسمال الشركة للانتهاء من إجراءات التأسيس، لتحصل الشركة على رخصة نشاط التمويل الاستهلاكى.

وأشار إلى أن شركته ستحصل على السجل التجارى لشركتها الجديدة «أمان للتوريق» خلال أيام، تمهيدًا لبدء نشاطها الفعلى.

وكشف أن «أمان للتوريق» ستتولى عملية إصدار سندات توريق لجزء من محفظة أمان القابضة بقيمة 650 مليون جنيه، بهدف تمويل الأنشطة طويلة الأجل مثل عمليات تقسيط السيارات.

وأكد أن مجلس إدارة «أمان القابضة» فى اجتماعه الأخير تطرق إلى دراسة البدائل التمويلية لتعظيم محفظة الشركة فى مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر التوريق أو الصكوك أو التسهيلات الائتمانية البنكية.

وأفصح عن أن «أمان القابضة» ستتفاوض مع عدة بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 600 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، بهدف تمويل عمليات نشاط التمويل الاستهلاكى.

أما عن سُبل تمويل نشاط الـ« SME» فكشف «حسين» أن «أمان القابضة» ستدرس إصدار برنامج صكوك خلال الفترة المقبلة فى إطار خطتها لتعظيم حجم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن «أمان القابضة» ستسير فى إجراءات تنفيذ عملية التوريق البالغ قيمتها 650 مليون جنيه، خلال الأسبوع الجارى، إذ سيتم تحديد البنوك المشاركة فى عملية الإصدار والمستشار القانونى للعملية، متوقعًا تنفيذها خلال شهرين.

وعن المحور الثانى من الإستراتيجية، بشأن التركيز على الأنشطة الصناعية، كشف «حسين» أن الشركة تستهدف التوسع فى الأجهزة الكهربائية، عبر إضافة قيمة مضافة لعملية التصنيع من خلال نسبة مكون محلى مرتفعة، إذ لا تستهدف الشركة الاكتفاء بعمليات التجميع فى مصانعها.

وأضاف أن «راية القابضة» تخطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة لتصنيع الأجهزة المنزلية الصغيرة مثل الغسالات والتليفزيونات، مشيرًا إلى أن «راية» تسعى إلى تعظيم الاستثمارات الخارجية بهدف المساهمة فى توفير العملة الصعبة للبلاد.

وأوضح أن خطة تعظيم إيرادات الشركة الخارجية ترتكز على تعزيز حجم أعمال نشاط «الكول سنتر» الذى يتواجد فى عدة مراكز خارجية، أبرزها أمريكا وبولندا والبحرين والسعودية والإمارات.

وأشار إلى أن «راية القابضة» ستعمل على تعزيز إيراداتها فى نيجيريا وتحديدًا فى نشاط التجارة والتوزيع عبر شركتها التابعة «راية للتجارة والتوزيع».

وعن اقتحام صناعة السيارات الكهربائية، من خلال مصنع وسائل النقل المتطور، أكد «حسين» أن الظروف الحالية تستلزم التريث فى اتخاذ القرارات الاستثمارية، خاصة فى ملف الدخول فى صناعة السيارات الكهربائية، إذ تتطلب الشركات المنتجة لتلك السيارات أن تحصل على وكالة السيارات الكهربائية بجانب السيارات العاملة بالوقود التقليدى مثل البنزين.

أما فيما يخص ملف التخارجات، فكشف «حسين» أن شركته تُخطط لاستغلال حصيلة بيع شركتها التابعة «أسطول للنقل البرى» فى تقليل مديونية «راية القابضة».

وأعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن نجاح عملية مفاوضات بيع نحو 53.95 مليون سهم من شركة أسطول للنقل البرى -تابعة- بنسبة %62.3 من رأسمالها لصالح شركة «باراديم لوجيستكس» المحدودة.

وأوضحت الشركة فى بيان لها نهاية مايو الماضى، أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 266.55 مليون جنيه، بما يعادل 4.94 للسهم، وأضافت أنه جار التفاوض على استيفاء بعض الشروط المتبقية بعقد البيع قبيل تنفيذ وإتمام عملية نقل الأسهم، على أن يتم العرض على أقرب مجلس إدارة للحصول على الموافقة النهائية.

وأضاف أن الصفقة سيتم تنفيذها خلال شهر يونيو الجارى، عقب إنهاء بعض الاشتراطات ومن بينها إنهاء مسئولية «راية القابضة» عن التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها «أسطول» للنقل البرى.

وأكد أن الديون المستحقة على «راية القابضة» تدور حول 1.5 مليار جنيه.

وحققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، صافى أرباح مجمعة بقيمة 53.588 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 35.806 مليون بالربع المقابل من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط إلى 4.479 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022 مقارنة مع 4.031 مليار خلال الفترة نفسها من 2021.

وتأسست راية القابضة عام 1990 وأدرجت فى البورصة المصرية منذ عام 2005 وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.

كما تضم راية القابضة 10 شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات، والمبانى الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية.