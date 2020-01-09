رياضة

حسام حسن يستقيل من تدريب نادي سموحة رسميا

على أن تكون المباراة المقبلة أمام حرس الحدود الأخيرة لهم في قيادة الفريق
المال - خاص 9:22 م, الخميس, 9 يناير 20 9:22 م, الخميس, 9 يناير 20

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أكد نادي سموحة السكندري استقالة المدير الفني للفريق حسن حسن، وجهازه المعاون، على أن تكون المباراة المقبلة أمام حرس الحدود الأخيرة لهم في قيادة الفريق.

وأشار النادي اليوم الخميس: “التوأم يتقدمان باستقالتهما من القيادة الفنية للفريق، على أن تكون مباراة حرس الحدود القادمة هي الأخيرة لهما مع الفريق، شكرا لكما على كل ما قدمتماه للنادي ونتمنى لكما دوام التوفيق”.

وقال فرج عامر في تصريح عبر الصفحة الرسمية لسموحة على “فيسبوك”: “نحترم ونقدر الكابتن حسام حسن، والكابتن إبراهيم حسن ونثمن مجهودهما وإخلاصهما وتفانيهما في العمل ونحترم رغبتهما”.

ودرب حسام حسن نادي سموحة من منتصف الموسم الماضي بعد سلسل من النتائج السيئة، ونجح في نهاية الموسم بشكل جيد، ويحتل حتى الآن المركز السابع بجدول الترتيب بعد 12 جولة.

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بقلم المال - خاص

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