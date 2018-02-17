حسام حسن يخطف الأضواء من بعثة المصري فى لوساكا

على المصرى خطف حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، الأضواء فور وصول بعثة الفريق البورسعيدى، إلى العاصمة الزامبية لوساكا لأداء مباراة الإياب من الدور التمهيدي من كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفيدرالية"، أمام نظيره الزامبي جرين بافالوز، والمقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء ال

على المصرى

خطف حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، الأضواء فور وصول بعثة الفريق البورسعيدى، إلى العاصمة الزامبية لوساكا لأداء مباراة الإياب من الدور التمهيدي من كأس الاتحاد الأفريقى “الكونفيدرالية”، أمام نظيره الزامبي جرين بافالوز، والمقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل على ستاد نوكولوما بلوساكا.

وتدافع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، على المدير الفنى للمصرى، لإجراء الحوارات الصحفية مع حسام حسن، حول مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز المصري برباعية نظيفة، ورؤيته لمباراة الإياب، وتأثير فوزه الكبير في مباراة الذهاب على استعداداه للمباراة المقبلة.

وقد تبادل عدد كبير من الصحفيين أطراف الحديث مع حسام حسن، مذكرين إياه بتألقه في مباراة زامبيا بدور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت ببوركينا فاسو عام 1998 والتي انتهت بفوز منتخب مصر برباعية نظيفة ، كان نصيب العميد منهم ثلاثة أهداف.

