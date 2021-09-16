استثمار

حسام جبر: ترفيق 2 مليون متر بالمنطقة الصناعية خلال عامين.. وشرق بورسعيد بديل لتوفير سلاسل الإمداد

المستثمر المحلي هو الطريق السهل لجذب مستثمرين أجانب، مشيرا إلى أن ضرورة دعم المستثمر المحلي حتى ينعكس لك على معدلات الاستثمار الأجنبي.
كتب  و
5:20 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 5:20 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال اللواء، علاء عبد الكريم، مستشار رئيس الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، إن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعوائد منخفضة، مؤكدًا أن العاملين في سيناء يحصلون على العديد من التمويلات ليس فقط كبُعد اقتصادي لكن له بُعد يهدف لتنمية سيناء.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بمنتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة المنعقدة تحت عنوان “شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية – قاطرة تنمية مصر” على مدار يومين، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

من جانب آخر قال المهندس حسام جبر، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، إن سلاسل الإمداد والتموين في العالم توقفت بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن شرق بورسعيد، تقدم نفسها باعتبارها البديل للدول والمناطق الكبرى بدول شرق أسيا، لتوفير سلاسل الإمداد والتموين.

اقرأ أيضا  إنشاء 1000 محطة محمول بالقرى ضمن مشروع تطوير الريف باستثمارات 200 مليون جنيه

وشدد على أن المستثمر المحلي هو الطريق السهل لجذب مستثمرين أجانب، مشيرا إلى أن ضرورة دعم المستثمر المحلي حتى ينعكس لك على معدلات الاستثمار الأجنبي.

وأضاف: “نستهدف صناعات محددة منها صناعة المسبوكات والسكك الحديدية ونعمل على توفير المناخ المناسب، ونعمل على ملف صناعة السيارات وهي تحتاج لدعم كبير من الدولة نظرا لكونها صناعة معقدة، وكذلك نستهدف صناعات الأجهزة المنزلية والتعبئة والتغليف، ولذلك يجب أن يكون الترويج في ظل استهداف هذه الصناعات حتى يؤتي مردود جيد”.

وأكد أن العام الحالي سوف يتم ترفيق مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية، والعام المقبل سيتم تطوير مليون متر إضافي.

اقرأ أيضا  وزير قطاع الأعمال يشهد مزادًا لبيع الأقطان بالفيوم.. والترسية بسعر 3875 جنيهًا للقنطار

وفي سياق متصل، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إنه شارك منذ شهرين في زيارة ميدانية لتقصي الحقائق في محافظة بورسعيد ورأيت منطقة صناعية مكتملة، معربا عن فخره بوجود مثل هذه المصانع.

وأضاف خلال رده على أحد الأسئلة: “المحافظ لديه قائمة انتظار لمستثمرين يرغبون في الحصول على أراض لإنشاء مصانع عليها” لكن الأزمة أن بعض الأراضي ليست تابعة للمحافظ بل تتبع هيئة التنمية الصناعية.

وشدد السجيني على ضرورة أن يكون لدينا مؤشرات قياس أداء وخطط مستقبلية، لافتا إلى أنه لابد من وجود حوافز لجذب مستثمرين أجانب.

وأضاف: “المعارضة الحنجورية انتهت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدينا مجلس تشريعي ورقابي يعمل يد بيد مع الدولة.. ورئيس يراقب كل جزئية ويعمل بيده”.

اقرأ أيضا  تمهيداً لحملة دولية للترويج السياحي لمصر.. ورشة عمل لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية

من جانبه قدم المطور العقاري حسني عمر، الشكر إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤكدا أن المحافظ هو أول مسئول يدخل صناعة التطوير العقاري في بورسعيد لافتا إلى أن التطوير ليس مجرد بناء وحدات.

وأضاف: “مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، سوف يساهم في تنمية سيناء بشكل كبير، بما يوفر فرص عمل للشباب ويشجع الاستثمار”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

اقرأ أيضاً

حسام رزق : ندفع ضريبة إهمال التعاونيات 25 عامًا.. ومحافظ بورسعيد تصدى للعشوائيات

أحمد عاشور 5:09 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

اللجنة العليا المصرية الليبية تختتم أعمالها بتوقيع 14 مذكرة تفاهم مشترك و٦ عقود تنفيذية

صفية حمدي 4:48 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: نسعى للاستفادة من الموارد البشرية المصرية في إعادة الإعمار

صفية حمدي 4:36 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

وزير السياحة يتابع أعمال ترميم وصيانة جامع محمد علي بقلعة صلاح الدين

المال - خاص 4:15 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

هاني ضاحي : لا بد من استخدام إمكانيات «شرق بورسعيد» لجذب المستثمرين الأجانب

أحمد عاشور 4:10 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

رئيس الغرفة التجارية: بورسعيد تحولت لمنطقة صناعية.. ومعظم التجار يدرسون التحول لـ«الصناعة»

أحمد عاشور 3:35 م, الخميس, 16 سبتمبر 21