حسام المليجي: 960 ألف دولار مبيعات «هوم بيور» في السوق المحلية

تستهدف كيونت العاملة في مجال البيع المباشر، زيادة مبيعاتها من خلال علامتها التجارية بمجال المياه ” هوم بيور” في السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة.

وقال حسام الدين المليجي نائب المدير العام لشركه كيونت الشرق الأوسط و شمال افريقيا خلال مؤتمر صحفي اليوم علي هامش مشاركة كيونت في فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه 2022، ان مبيعات شركته من فلاتر المياه هوم بيور في السوق المحلية سجلت العام الحالي نحو 960 ألف دولار.

وقال إن الشركة حريصة على توفير منتجات ذات استدامة عالية بما يساعد علي توفير مياه نظيفة، وكذلك تقليل استخدام الزجاجات البلاستيكية وهو ما يتلاقى مع الرسائل الرئيسية التي يتبناها أسبوع القاهرة للمياه.

وتشارك كيونت في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2022، تحت شعار “المياه في قلب العمل المناخي”، والذي يُعقد خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء وأساتذة الجامعات المرموقة وممثلي المنظمات الدولية.

ويناقش أسبوع القاهرة للمياه في دورته الحالية آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيري لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.

وتتواجد كيونت بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه عبر علامتها التجارية HomePure، وهي عبارة عن خط مياه كامل يتكون من HomePure Nova و HomePure 1-micron بالإضافة إلى منقي مياه خالٍ من النفايات.

قالت مالو كالوزا، المدير التنفيذي لشركة كيونت: ” تبذل كيونت جهودا لدعم البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وتطبق استراتيجيتها التي تولي اهتماماً خاصاً بضرورة توفير حلول مستدامة تساهم بصورة بناءة في نشر الوعي حول أفضل سبل الوصول إلى مياه نظيفة، من منطلق إيمان الشركة بأن الحصول على مياه شرب نظيفة، هو حق مكفول لسلامة حياة الإنسان، بما يتماشى مع اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.”

جدير بالذكر أن كيونت تسعى إلى بناء مستقبل مستدام وتحقيق تأثير إيجابي في حياة المجتمعات، التي تعمل بها من خلال تطوير منتجاتنا بطرق مستدامة وتشجيع الاستهلاك المسئول للموارد الطبيعية، كما تحرص على التأكد من أن جميع الموردين الذين نعمل معهم مسئولين بيئياً ومتوافقين مع لوائح العمل واستراتيجيتنا للحافظ على البيئة. ولأننا نؤمن بأن الحصول على المياه النظيفة حق مكفول للجميع، تهتم بالاستثمار في الأبحاث لتسهيل الوصول إلى المياه عالية الجودة من خلال العلامة التجارية HomePure “.