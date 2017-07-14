حسام الشاعر : نتمنى أن يكون حادث الغردقة إجراميًّا فقط

أحمد عاشور قال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز، كبرى الشركات السياحية العاملة في البحر الأحمر، إنه يتمني أن يكون دافع المعتدي على الوفود السياحية بقرية الذهبية إجراميًّا وليس إرهابيًّا؛ تفاديًا لأى تداعيات سلبية قد تؤثر على الغردقة التي تعتبر أكثر المناطق جذبًا للوفود السياحية في ال

أحمد عاشور

قال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز، كبرى الشركات السياحية العاملة في البحر الأحمر، إنه يتمني أن يكون دافع المعتدي على الوفود السياحية بقرية الذهبية إجراميًّا وليس إرهابيًّا؛ تفاديًا لأى تداعيات سلبية قد تؤثر على الغردقة التي تعتبر أكثر المناطق جذبًا للوفود السياحية في الوقت الحالي.





وتعاني السياحة المصرية تضررًا بالغًا منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015، وقال الشاعر، لـ”المال”: في انتظار نتيجة التحقيقات.

فيما قال مصدر أمني وآخر طبي لـ”رويترز”، اليوم، إن مسلحًا بسكين قتل سائحتين أوكرانيتين، اليوم الجمعة، على شاطئ فندق في منتجع الغردقة على البحر الأحمر.

وقالت وزارة الداخلية إن 6 سائحات أجنبيات أُصبن في الهجوم. وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم وأنها تستجوبه للوقوف على دوافعه.

وتابعت الوزارة، في بيان بصفحتها على فيسبوك: “أشارت التحريات المبدئية إلى أن ذلك الشخص كان قد تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية سباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكَّن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة”.

ولم ترفع بريطانيا وروسيا بعد حظرًا على تنظيم رحلات جوية إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ أسقط تنظيم الدولة الإسلامية طائرة ركاب روسية عام 2015 بعد إقلاعها من مطار المنتجع، مما أسفر عن مقتل 215 شخصًا كانوا على متنها.

وتعتمد مصر إلى حد كبير على السياحة في الحصول على العملة الصعبة.