للمرة الأولى منذ 5 سنوات.. حسام الجمل رئيسًا تنفيذيا لـ«جهاز تنظيم الاتصالات»



صرح الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتعيين المهندس حسام عبد اللاه شعبان موسى الجمل رئيسا تنفيذيا لـ«جهاز تنظيم الاتصالات» لمدة عامين.



ويأتى تعيين حسام الجمل رئيسا تنفيذيا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد خلو المنصب منذ قرابة 5 سنوات، حيث تولى المهندس مصطفى عبد الواحد مهام القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز منذ يوليو 2015.

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والتقى طلعت مع الجمل الرئيس التنفيذى الجديد لـ«جهاز تنظيم الاتصالات»، وعبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات السابق؛ حيث قدم التهنئة لحسام الجمل على توليه منصبه الجديد وطالبه باستكمال العمل نحو تنفيذ رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بجودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين وإرساء أسس صحيحة للمنافسة الحرة بين الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأيضا لتحقيق التوازن فى العلاقة التى تحكم بين مقدمى الخدمة والمستخدمين، وكذلك تشجيع الاستثمارات فى القطاع فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية؛ معربا عن تمنياته له بالتوفيق فى مهامه خلال الفترة المقبلة.



كما قدم الدكتور عمرو طلعت الشكر للمهندس مصطفى عبد الواحد على المجهودات التى بذلها خلال فترة توليه منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ والتى أسهمت فى انجاز الكثير من الأعمال التي كان لها مردودا إيجابيا فى تطوير صناعة الاتصالات من خلال وضع الأطر التنظيمية لسوق الاتصالات المصرى، ومواكبة التطور المتسارع فى تكنولوجيات الاتصالات.

واتخاذ جميع التدابير اللازمة لقياس وضمان جودة خدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وكذلك فى التأكيد على دور مصر الريادى من خلال استضافة الفعاليات الدولية الكبرى والتى من ابرزها النجاح فى تنظيم فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19).



وكان حسام الجمل قد تم تعيينه مساعدا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشبكات وبنية الاتصالات فى يناير 2019، ويتمتع بخبرة رائدة لأكثر من 20 عاما فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى جانب خبراته الدولية فى مجالات الإدارة والتقنيات المستقبلية المتكاملة، وخبراته فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، كما أن له سابقة اعمال دولية فى تخطيط مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمى وتنفيذها ومتابعتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كما تولي الجمل عدة مناصب قيادية بكبرى الشركات العالمية؛ حيث تولى منصب كبير مستشارى تطوير الأعمال والحلول التكنولوجية بشركة هواوي العالمية لمنطقة شمال أفريقيا واستطاع خلال فترة عمله دعم نمو أعمال الشركة والمساهمة فى تطوير خطط الاعمال والحلول التكنولوجية فى المنطقة وخلق المزيد من القيم لعملائها.



كما تقلد المهندس حسام الجمل مناصب قيادية فى مجموعة MTN العالمية حيث عمل فى منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بمجموعة MTN العالمية فى اليمن، وكذلك عضو فى فريق التطوير الاستراتيجى لمجموعة MTN العالمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث نجح فى وضع استراتيجيات شاملة لتطوير المنظومة بما يتماشى مع الأهداف التنموية والاستراتيجية لها، كما سبق ذلك عمله كمهندس اتصالات شبكات بالأمم المتحدة في مصر.



ولقد حصل المهندس حسام الجمل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1998 ، وعلى ماجستير من إدارة الإعمال من جامعة روبرت كيندى بسويسرا عام 2014، إلى جانب حصوله على شهادة إعداد القادة للمنظمات الدولية MTN من جامعة بريتوريا بجنوب افريقيا عام 2010، وشهادة إدارة المشروعات PMP من المعهد الدولي لإدارة المشروعات بالولايات المتحدة الأمريكية 2009.







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