حسام البدري يكشف الأسماء المحتمل انضمامها إلى منتخب مصر

يتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى كأس إفريقيا التي تنطلق في يناير 2021 بالكاميرون.

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن الأسماء التي يتابعها عن قرب، تمهيدًا لانضمامها إلى معسكر منتخب مصر في مارس المقبل، والذي سيشهد مواجهتين هامتين أمام توجو في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة للتصفيات، ويستضيف توجو في 23 مارس المقبل وبعد أسبوع يلعب ضد الأخيرة في أرضها.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى كأس إفريقيا التي تنطلق في يناير 2021 بالكاميرون.

وقال البدري، خلال تصريحات تليفزيونية: «أتابع مصطفى محمد مهاجم الزمالك، وأحمد فتوح الظهير الأيسر لسموحة، وكذلك ثلاثي الجونة أحمد حمدي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان».

وأضاف لاعب ومدرب الأهلي الأسبق: «أتابع أيضًا محمد الشامي لاعب الإسماعيلي، وثنائي الاتحاد السكندري محمود رزق وأحمد رفعت، كل هذه الأسماء وغيرها أتابعها، لاختيار المناسب للمرحلة القادمة»

وتابع حديثه: «رغم أن الفترة الزمنية قليلة في أجندة مارس، ولكن سيكون هناك عناصر جديدة خلال هذا التوقف، سنحاول دراسة الأمور الخاصة بالدوري وإمكانية انضمام اللاعبين المحليين لأيام زائدة عن الأجندة الدولية، بعكس المحترفين الذي لا يمكن استدعاءهم إلا وقت الأجندة».