رياضة

حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر

ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون
إسلام مصطفى 2:36 م, الخميس, 18 مارس 21 2:36 م, الخميس, 18 مارس 21

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كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة المنتخب استعدادًا للمعسكر الإعدادي لمواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، قرر بدء معسكر مباراتي كينيا وجزر القمر، يوم 21 مارس، بدلًا من يوم 20 مارس، بعدما لمس حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين نتيجة لتلاحم المباريات، وحاجتهم للراحة.

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ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمود عبدالرحيم جنش – محمد بسام – عامر عامر

خط الدفاع: محمد هاني – عمر جابر – أيمن أشرف – أحمد أبو الفتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – علي جبر – أحمد أيمن منصور – ياسر إبراهيم

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خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – طارق حامد – حمدي فتحي- محمد صلاح – محمود حسن تريزيجية – محمد فاروق- أحمد سيد زيزو – إسلام عيسى – مصطفى فتحي – محمد مجدي أفشه

خط الهجوم: مصطفى محمد – حسام حسن – أحمد ياسر ريان – محمد شريف

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بقلم إسلام مصطفى

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