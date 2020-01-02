حسام البدري ومعوض يتابعان لقاء الزمالك وأسوان باستاد القاهرة

حرص حسام البدري ، المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم وسيد معوض المدرب المساعد على التواجد في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة.

ويتابع الثنائي مباراة الزمالك أمام أسوان المقامة في الجولة الحادية عشرة، لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري على متابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة.

فيما حضر طارق مصطفي المدرب العام وأيمن طاهر مدرب الحراس مباراة حرس الحدود وبيراميدز التي أقيمت بالإسكندرية.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

وكان البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قد حدد أسماء المنتخبات التي يرغب في مواجهتها بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، والتي سيتم الكشف عنهم في 21 يناير المقبل.

ووقع منتخب مصر في المستوى الأول بقرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التى ستقام فى قطر، حيث أن منتخب مصر جاء في المركز السابع على صعيد المنتخبات الإفريقية، في التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات المونديال، على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بناء على التصنيف الصادر في ديسمبر 2019.

وجاءت التصنيفات كالتالي:

المستوى الأول: السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالي – الكونغو الديمقراطية

المستوى الثاني: بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو.

