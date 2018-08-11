حسام أبو المجد: 50% نسبة مبيعات بورتو بورسعيد.. وافتتحنا شاطئ المشروع

أمانى العزازيأعلن حسام أبو المجد، استشاري المبيعات بمشروع بورتو بورسعيد -أحدث مشروعات عامر جروب للاستثمار العقاري والسياحي- عن تحقيق نسبة مبيعات تجاوزت 50%.ولفت إلى أن المشروع يحظى بإقبال جيد من أبناء بورسعيد ومحافظات الجوار دمياط والمنصورة والإسماعيلية، ويتم طرح الوحدات السكنية بالتزامن مع المن

أمانى العزازي

أعلن حسام أبو المجد، استشاري المبيعات بمشروع بورتو بورسعيد -أحدث مشروعات عامر جروب للاستثمار العقاري والسياحي- عن تحقيق نسبة مبيعات تجاوزت 50%.

ولفت إلى أن المشروع يحظى بإقبال جيد من أبناء بورسعيد ومحافظات الجوار دمياط والمنصورة والإسماعيلية، ويتم طرح الوحدات السكنية بالتزامن مع المنطقة التجارية.

وقال إن المشروع يقع على مساحة 94 فدانًا كاملة الخدمات والمرافق، ويضمن فندق بطاقة 450 غرفة و15 قصر و76 فيلا، إضافة إلى 15 عمارة أرضى، وثلاثة أدوار كاملة التشطيب، بمساحات تبدأ من 42 مترًا، وتصل إلى 245، ويقع فى نطاق كل عمارة حمام سباحة وباركينج، ومحلات تجارية وكافيهات وحمامات سباحة ومطاعم.

وأشار إلى أن القائمين على المشروع يقومون بتطويعه وفقًا لاحتياجات العملاء ورغباتهم ويحدد سعر الوحدة وفقاً للمساحة والدور ودرجة التميز ووجهة الوحدة.

وأضاف أنه تم الانتهاء تجهيز شاطئ المشروع وافتتاحه وتوفير مجموعة من الخدمات اللازمة لاستقبال المنتفعين بالمشروع،كما يتم عمل حفلات مفتوحة للمواطنين كل أسبوع تستضيف أشهر المطربين فى إطار الخطة التسويقية لمشروع بورتو بورسعيد.

يذكر أن مشروع بورتو بورسعيد يقع على مساحة 94 فدانًا، وهو أول مشروع سياحى سكنى ترفيهى بنظام الكمبواند يقع بمثلث الديبة غرب بورسعيد، ويتبع مجموعة عامر جروب ومن المقرر الانتهاء منه 2020.