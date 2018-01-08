حساسين يدافع عن نفسه ويكذب نيويورك تايمز.. والبرلمان يؤيده

ياسمين فواز: دافع النائب سعيد حساسين عن نفسه خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، بمجلس النواب، فيما نسب إليه وفقا لصحيفة نيويورك تايمز أمس، بشأن تلقيه وعدد من الإعلاميين تعليمات من ضابط للترويج لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهويد القدس الفلسطينية. وقال حساسين فى كلمته خلال الجلسة العا

ياسمين فواز:

دافع النائب سعيد حساسين عن نفسه خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، بمجلس النواب، فيما نسب إليه وفقا لصحيفة نيويورك تايمز أمس، بشأن تلقيه وعدد من الإعلاميين تعليمات من ضابط للترويج لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهويد القدس الفلسطينية.

وقال حساسين فى كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، إن نيويورك تايمز كاذبة؛ فأنا لم أتلق مكالمة واحدة من أي شخص يدعى أشرف الخولي يملي علي ما يأقوله وما لا أقوله فى الإعلام، مؤكدا أن هذه الصحيفة سبق وادعت أن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق متواجد فى السعودية وهو ما ثبت كذبه.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية كلما زادت الحملات الإعلامية المشبوهة ضد مصر، مضيفا : “جميعنا يعرف أن نيويورك تايمز دائمة نشر أخبار وتقارير كاذبة عن مصر”.

وقال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الجميع يعلم أن مصر تتعرض لمؤامرات تحاك ضدها من دول بعينها، مؤكدا فى تصريحاته لـ”المال” أن البرلملن لن يقف فى موقف المتفرج ضد تلك المؤمرات ونراهن على وعي المواطن.