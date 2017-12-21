حساب_المواطن 300 ريال.. الهاشتاج الأول عالمياً على تويتر

أحمد صبرىتصدر هاشتاج #حساب_المواطن 300 ريال، المركز الأول عالميًا على موقع "تويتر"، بعد إعلان الحكومة السعودية ضخ حزمة مالية للمواطنين السعوديين.وحساب المواطن هو مبلغ قدره 300 ريال بحد أدنى للفرد، ورصدت ميزانية المملكة العربية السعودية 2018 التي أعلنت رسمياً -أمس- مبلغاً بقيمة 2.5 مليار ريال شهر

أحمد صبرى

تصدر هاشتاج #حساب_المواطن 300 ريال، المركز الأول عالميًا على موقع “تويتر”، بعد إعلان الحكومة السعودية ضخ حزمة مالية للمواطنين السعوديين.

وحساب المواطن هو مبلغ قدره 300 ريال بحد أدنى للفرد، ورصدت ميزانية المملكة العربية السعودية 2018 التي أعلنت رسمياً -أمس- مبلغاً بقيمة 2.5 مليار ريال شهرياً، للإنفاق على حساب المواطن، وهو برنامج مخصص لتعويض المواطنين السعوديين عن أثر الإصلاحات المالية المختلفة، منها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.

وتصدر الهاشتاج المركز الأول بدول الخليج، والأول عالميًا والثانى بمصر، وبلغت عدد التغريدات التى شاركت فيه 75 ألف تغريدة.

وتباينت ردود المغردين حول هذا الموضوع، واعتبر الكثيرين أن ذلك يعد مبلغًا هزليًا مقابل الضرائب العالية ورفع الدعم فى حين اعتبره آخرون أن ذلك تقديرًا من الدولة وتشكر عليه.

وورد في ميزانية العام المقبل أن الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، يتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018.