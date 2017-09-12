حسابات البنوك والبريد تغطى 32% من البالغين

قال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، إن حسابات البنوك والبريد تغطى نحو 32% فقط من عدد البالغين ممن لهم حق امتلاك حسابات مصرفية، مشيرا إلى أن “المركزى” يعمل على خطة فى الوقت الحالى لزيادة هذه النسبة وتعميقها، عبر تشجيع البنوك على التوسع والوصول لأكبر قاعدة من العملاء، وتحسين خدماتها المصرفية وتدشين منتجات أكثر ابتكارا فى مجالات الدفع الإلكترونى والتحويل عبر المحمول.

وقالت مى أبو النجا، وكيل محافظ المركزى، إن البنوك المحلية نجحت فى إضافة 80 ألف حساب مصرفى خلال الأسبوع العربى للشمول المالى، الذى أطلق قبل شهور.