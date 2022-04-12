«حزم من الحوافز».. الحكومة تشكل مجموعة عمل لوضع إستراتيجية التعافي من تداعيات الأزمة العالمية

ترأّس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وحضر أيضًا الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار/ محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض نتائج الإجراءات المالية والنقدية التي تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية الجارية.

وتم تأكيد استمرار التقييم والمتابعة لمستجدات الوضع الدولي، وأثرها على أسعار السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج، وتأكيد التنسيقات كذلك التي تتم بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء وجّه، خلال الاجتماع، بتشكيل مجموعة عمل لوضع إستراتيجية التعافي من التداعيات السلبية للأزمة العالمية، بما تتضمنه تلك الإستراتيجية من مقترحات لحُزم حوافز إضافية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الصناعة المحلية، وتبسيط الإجراءات.

إضافة إلى مراجعة موقف تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة العام الماضي، وتسريع وتيرة تنفيذ كل عناصر هذا البرنامج.

وشدد رئيس الوزراء على مساندة الدولة للقطاع الصناعي في هذه المرحلة الدقيقة، من أجل تجاوز أية تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد حرصه على الاجتماع بشكل دوري مع ممثلي اتحاد الصناعات، ومجموعات من المُصنّعين، من أجل الاستماع بشكل مباشر إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها، وسوف تستمر هذه الاجتماعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة.