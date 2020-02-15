حزمة لأسهم البورصة مرشحة للشراء وأخرى للصعود الأسبوع الحالي

أوصى خبراء سوق المال بشراء حزمة من الأسهم في البورصة عند الوصول لمستويات معينة، وأخرى مؤهلة للصعود الأسبوع الحالي، توزعت بين قطاعات البنوك والعقارات.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن سهمي التجاري الدولي، و المصرية للاتصالات سيواصلا سيطرتهما على حركة مؤشر السوق الرئيسي EGX30، كما جاءا بين الأسهم التي أوصى بشرائها.

وأوصى عبدالقادر بشراء سهم المصرية للاتصالات عند 11.80 جنيه، مقارنة بـ 13 جنيه إغلاق الأسبوع الماضي، والتجاري الدولي عند 83.20 جنيه، مقابل إغلاق 85.4 جنيه الخميس.

وأيضا سهم هيرميس عند 15.60 جنيه، مقابل إغلاق 16.6 جنيه، و دايس نحو 0.95 جنيه، مقابل 1.036 جنيه الخميس.

و بالم هيلز عند 1.43 جنيه، مقابل 1.57 جنيه الخميس، و مصر الجديدة للإسكان عند 19.80 جنيه، مقابل 21 جنيه نهاية الأسبوع الماضي، وسوديك عند 12 جنيه، مقابل 12.8 جنيه، وسهم السويدي عند 9.82 جنيه، مقابل 10.4 جنيه الخميس.

و حديد عز عند 7.9 جنيه، مقارنة بـ 8.7 جنيه الخميس، وسهم بنك أبو ظبي عند 12.40 جنيه، مقابل 12.9 جنيه الخميس، وسهم بنك تنمية الصادرات نحو 8.90 جنيه، مقابل 9.5 الخميس.

التجاري الدولي و المصرية للاتصالات محركا الثلاثيني

وأكد سامح غريب، المحلل الفني، وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إن سهمي التجاري الدولي، و المصرية للاتصالات سيكونا المحرك الأساسي للمؤشر الثلاثيني هذا الأسبوع.

وتوقع غريب ارتفاع حزمة من الأسهم أبرزها التجاري الدولي بين 84.5 و 86 جنيه، والمصرية للاتصالات بين 12.80 و 14.40 جنيه.

وكذا أسهم بالم هيلز نحو 1.7 جنيه، وهيرميس نحو 18 جنيه، و طلعت مصطفى نحو 8.25 جنيه، مقارنة بـ 7.9 جنيه الخميس الماضي.

و عامر جروب نحو 0.60 جنيه، مقارنة بـ 0.56 جنيه نهاية الأسبوع الماضي، و بورتو جروب نحو 0.64 جنيه مقابل 0.60 جنيه الخميس، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير نحو 23 جنيه.