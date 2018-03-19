حزمة حلول جديدة من سيلزفورس للشركات الصغيرة

المال ـ خاص: أطلقت سيلزفورس Salesforce العاملة في مجال حلول إدارة علاقات العملاء اليوم منتجها Salesforce Essentials وهو عبارة عن حزمة من التطبيقات الذكية سهلة الاستخدام مخصصة للشركات الصغيرة بُنيت للتوافق مع منصة إدارة علاقات العملاء الأولى في العالم. وباتت…

المال ـ خاص:

أطلقت سيلزفورس Salesforce العاملة في مجال حلول إدارة علاقات العملاء اليوم منتجها Salesforce Essentials وهو عبارة عن حزمة من التطبيقات الذكية سهلة الاستخدام مخصصة للشركات الصغيرة بُنيت للتوافق مع منصة إدارة علاقات العملاء الأولى في العالم.

وباتت أولى الحزم وهي التطبيقات الأساسية للمبيعات في السحابة Sales Cloud Essentials والتطبيقات الأساسية للخدمات في السحابة Service Cloud Essentials متوفرة اليوم، ما يتيح لأي شركة صغيرة أن تحقق النمو والابتكار على نحو أسرع مستفيدة من القدرات التي توفرها منصة Salesforce.

وقال مايك روزينبوم، نائب الرئيس التنفيذي لتطبيقات إدارة علاقات العملاء في شركة Salesforce: “هنالك أكثر من 125 مليون شركة صغيرة حول العالم تضع أمامها هدفاً واحدا – النمو”.

وأضاف: “قمنا من خلال حزمة التطبيقات الأساسية Essentials بتوفير المزايا المتفوقة التي توفرها منصة Salesforce وتطويعها لتخدم احتياجات الشركات الصغيرة، وتتميز حزمة التطبيقات الأساسية بسهولة تجهزها للاستخدام – كما أنها قابلة للترقية، مما يتيح للشركات الصغيرة إضافة إمكانيات جديدة على نحو سريع وسهل يتناسب مع نمو أعمالها”.

تنفق فرق العمل في الشركات الصغيرة وسطياً 23 بالمائة من الوقت خلال أيام العمل على إدخال البيانات – بينما ينبغي الاستفادة من هذا الوقت في البحث عن عملاء جدد والعمل على كسبهم والمحافظة عليهم.

وتتيح حزمة التطبيقات الأساسية للشركات الصغيرة توفير الوقت من خلال استخدام تطبيقات المبيعات والخدمات التي تتميز بسهولة استخدامها، كما يمكن لهم تعلّم إمكانيات جديدة واستخدامها والاحتفاظ بها بينما تنمو أعمالهم.

وتستفيد حزمة التطبيقات الأساسية الجديدة من المزايا التي توفرها منصة Salesforce المبتكرة والتي تحصل على ترقيات جديدة ثلاث مرات كل عام، وهي منصة إدارة علاقات العملاء الموثوقة التي يستخدمها 83 بالمائة من الشركات الكبرى المدرجة في قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة، والتي باتت متاحة للشركات الصغيرة اليوم.