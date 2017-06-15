حزمة توصيات اتحاد الغرف لمواجهة مشاكل القطن

❏ عياد: مذكرة رسمية لوضع استراتيجية لإنقاذ «الذهب الأبيض»

❏ توحيد الأصناف المزروعة بكل محافظة لتجنب الخلط دعاء حسنى تقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمذكرة رسمية إلى عبد المنعم البنا، وزير الزرعة واستصلاح الأراضى، تتضمن مجموعة توصيات؛ لمواجهة المشاكل التى قد تواجه محصول القطن لعام 2017. وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن بالاتحاد، إن المذكرة المرسلة لوزير الزراعة من قبل رئيس الاتحاد، والتى حصلت «المال» على نسخة منها، تتضمنت حزمة مطالب أبرزها ضرورة تبنى الوزارة لسياسة زراعية واضحة للقطن المصرى تقوم على المكاشفة وتحديد سعر ضمان للمزارعين اعتبارا من بداية الزراعة على أن تكون الأسعار مجزية للفلاح. ويترقب المزارعون إعلان الوزارة عن سعر ضمان لشراء الأقطان منهم، وفقا لتأكيدات الوزير منذ أيام، ووصلت حجم المساحات المنزرعة بالقطن خلال عام 2017 حتى الآن 225 ألف فدان، متضاعفة عن العام الماضى الذى بلغت المساحة خلاله 129 ألف فدان وفقا لتصريحات صحفية سابقة. وأضاف عياد، أن التوصيات المقدمة لـ«الزراعة»، اشتملت على محاربة الدواليب الأهلية التى تؤدى لتخريب القطن المصرى؛ بسبب خلط الأصناف ولا تقوم بدفع الضرائب ولا تحمل أية مصروفات، علاوة على قيامها بيبع البذرة مرة أخرى لوزارة الزراعة مما ينتج عنه الخلط وتدهور الإنتاج. وشملت التوصيات، مطالبة الوزارة بزيادة مساحات القطن بالأراضى الجديدة والمستصلحة حديثاً بالوجه القبلى؛ لحاجة المصانع إليها مع الإسراع ببرنامج البحث للجنى الآلى، بالنسبة للأصناف المخصصة للوجه القبلى من خلال معهد بحوث القطن مع تطوير المحالج لتتناسب مع عملية الجنى الآلى. وأوضح رئيس الشعبة العامة للقطن، أن التوصيات اشتملت اقتراح بتقديم دعم للمزراعين فى الأراضى الجديدة «مادى وإرشادى»، خاصة فى محافظات وجه قبلى ومنها أسوان وقنا، وأن تنشأ المحالج فى هذه المناطق لاستلامه. وأشار عياد إلى أن أقطان الإكثار هى أقطان تستخدم بذورها كنواة للزراعة فى الموسم التالى، فمن الضرورى قيام الوزارة بتوضيح الضوابط التى تسمح للتجار المشاركة فى عمليات تسويقية تحت مظلة الزراعة على أن تكون البذرة ملكا من الوزارة اعتبارا من الزراعة حتى عملية الحلج. يشار إلى أنه صدر قرار جمهورى بتعديل قانون تجارة القطن بالداخل منذ قرابة عامين، اختص وزارة الزراعة بتداول وتسويق أقطان الإكثار بعد أن كان يحق للتجار ذلك أيضا فى السابق، وتمت تلك التعديلات حفاظاً على بذور الأقطان المصرية من الخلط بعد أن تدنى المواصفات الخاصة بالأقطان المصرية وبقاؤها دون المستوى على مدار أكثر من 5 سنوات مضت. وطالبت الشعبة، بتحديد وزارة الزراعة سعر ضمان للمزارعين وإنشاء صندوق موازنة للقطن واستلام الحكومة للفضلة بعد نهاية الموسم التسويقى فى 30 أغسطس من كل عام. وشددت توصيات الشعبة، وفقا لما جاء فى المذكرة الرسمية المعروضة على وزير الزراعة، بضرورة التنبيه على المزراعين بالالتزام بمواعيد الزراعة والانتهاء منها فى موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام وعدم زراعة أى صنف مغاير إلا المنصوص عليه فقط. يشار إلى أن عمليات زراعة الأٌقطان على مستوى المحافظات تبدأ عادة فى مارس من كل عام، ومن المفترض أن تنهى بنهاية أبريل، إلا أن أغلب المزارعين لا يلتزموا بتلك التوقيتات وعمليات الزراعة مستمرة حتى شهر يونيو الجارى الأمر الذى يحذر الخبراء من تسببه فى انخفاض فى إنتاجية الفدان لعدم الالتزام بتوقيت الزراعة، ويحين حصاد المحصول بين سبتمبر وأكتوبر من كل عام. كما لفت عياد إلى مطالبة الوزارة بتحديد صنف واحد لكل محافظة؛ لتجنب خلط الأصناف وتخصيص المحالج داخل المحافظات لحلج تلك الأصناف، وتجنب نقل البذور بين المحافظات، خاصة أن الشعبة رصدت تعدد الأصناف المزروعة فى عدد من المحافظات. فمحافظة كفر الشيخ على سبيل المثال، يزرع بها اًصناف متعددة مثل «صنف جيزة 86، وصنف جيزة 96، وصنف جيزة 94»، وكلها أصناف طويلة بيضاء ووجود تلك الأصناف يؤدى إلى خلط طبيعى داخل نفس المساحات المنزرعة بالمحافظة، كما رصدت وجود صنفين جيزة 90، وجيزة 95 بمحافظة الفيوم، و5 أصناف بدمياط، ومن المفترض أن يتواجد بها صنف واحد فقط وهو طويل التيلة. وكان عبد المنعم البنا وزير الزرعة واستصلاح الأراضى، قد أكد فى تصريحات صحفية له مؤخرا، أن مشكلة تلوث بذرة القطن تمت بسبب خلط الأصناف بين مختلف المحافظات، وأن الحكومة لجأت إلى تطبيق منظومة لإصلاح ملف القطن، لاستعادة عافيته، وكان من بينها القرار الجمهورى بتولى وزارة الزراعة مسئولية إستلام أقطان الإكثار، إضافة إلى موافقة الحكومة على تحديث 6 محالج للقطن.