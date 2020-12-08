بورصة وشركات

حزمة التحفيز الثانية ترفع الأسهم الأمريكية ترتفع الثلاثاء

بدأت الولايات المتحدة في توزيع جرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا
أيمن عزام 1:36 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 1:36 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء متخلصة من الخسائر التي سجلتها في بداية الجلسة، وذلك في ظل التفاؤل بشأن إمكانية إقرار حزمة التحفيز الثانية .


وتلقت “وول ستريت” دعما من بدء دول على رأسها الولايات المتحدة توزيع جرعات من لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا، وهو لقاح “فايزر”.


يأتي ذلك وسط استعداد الولايات المتحدة لتوزيع ملايين الجرعات من لقاحي “فايزر” و”موديرنا” في وقت لاحق هذا الشهر ربما قبل أعياد الميلاد.

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تمرير حزمة التحفيز الثانية


وتستمر المحادثات بين الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض من أجل إقرار حزمة تحفيز مالي ثانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.


وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4% أو ما يعادل 16 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 45.60 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 45.9 دولار وأقل سعر عند 45.1 دولار.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم يناير بنسبة 0.1% أو ما يعادل خمسة سنتات وأغلقت جلسة لندن عند 48.84 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 49 دولارا وأقل سعر عند 48.09 دولار.


وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.3% (ما يعادل  104 نقاط) إلى 20173 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30246 نقطة وأقل مستوى عند 29972 نقطة.

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وارتفع “ناسداك” بنسبة 0.5% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 12582 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12594 نقطة وأقل مستوى عند 12453 نقطة.


وارتفع “إس أند بي 500” بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 3702 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3708 نقاط وأقل مستوى عند 3678 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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